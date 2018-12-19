2018-12-19T15:03:45+03:00
Экономика

У Республики Коми хорошая кредитная история

Глава минфина пообещала, что к новому году регион погасит бюджетные кредиты
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Галина Рубцова отчиталась о погашении кредитов, взятых из федерального бюджета. Фото: www.gsrk.ruГалина Рубцова отчиталась о погашении кредитов, взятых из федерального бюджета. Фото: www.gsrk.ru
Изменить размер текста:

Республика Коми уверенно погашает долги. На сегодняшний день общая сумма задолженности по бюджетным кредитам составляет 6 миллиардов 969 миллионов рублей. К концу текущего года этот кредит планируется погасить, и у Коми останутся только финансовые обязательства по ценным бумагам. Об этом рассказала "КП в Коми" министр финансов РК Галина Рубцова после выступления на комитетах Государственного Совета РК.

Выступая перед депутатами, министр отчиталась о выполнении обязательств по соглашению, заключенному с правительством России еще в 2011 году. Тогда республика оформила кредит в минфине России в объеме 704 млн 600 тысяч рублей. Эти деньги были направлены на строительство и ремонт дорог.

- На сегодняшний день долг по этому кредиту составляет 69 миллионов рублей. Мы просим внести изменения в соглашение в части штрафов за просрочку платежей. Предлагается установить пени в сумме 5 тысяч рублей за каждый просроченный день, - заявила Галина Рубцова на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению.

По словам министра, Коми находится в середине рейтинга по степени закредитованности российских регионов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Видео: в Коми мужчине грозит пять лет колонии за неоплаченный банкет в магазине
Депутатов советов поселений могут освободить от обязанности отчитываться о доходах
Пенсионный фонд Коми развеял слухи о январских пенсиях
Коми сэкономит 15 миллионов на оптимизации территориальных избирательных комиссий
В Коми еще не зафиксированы случаи заболевания гриппом
Зимник Нарьян-Мар-Усинск обустроят до 28 декабря
Воркутинский мэр попросил снизить себе зарплату
В Коми ударят 30-градусные морозы
Под Сыктывкаром Toyota съехала в кювет
В Коми нашли 16 человек, находящихся в розыске
В Ижемском районе две пьяные женщины попали в ДТП на снегоходе
В воскресенье в Коми до -12 градусов
В ДТП под Ухтой пострадали пять человек
В Усть-Вымском районе из грузовика выпало бревно: пострадал человек
В Воркуте подожгли девятиэтажку
В Сыктывкаре из-за лихача на Toyota девушка на Renault врезалась в дерево