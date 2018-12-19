У Республики Коми хорошая кредитная история

Республика Коми уверенно погашает долги. На сегодняшний день общая сумма задолженности по бюджетным кредитам составляет 6 миллиардов 969 миллионов рублей. К концу текущего года этот кредит планируется погасить, и у Коми останутся только финансовые обязательства по ценным бумагам. Об этом рассказала "КП в Коми" министр финансов РК Галина Рубцова после выступления на комитетах Государственного Совета РК.

Выступая перед депутатами, министр отчиталась о выполнении обязательств по соглашению, заключенному с правительством России еще в 2011 году. Тогда республика оформила кредит в минфине России в объеме 704 млн 600 тысяч рублей. Эти деньги были направлены на строительство и ремонт дорог.

- На сегодняшний день долг по этому кредиту составляет 69 миллионов рублей. Мы просим внести изменения в соглашение в части штрафов за просрочку платежей. Предлагается установить пени в сумме 5 тысяч рублей за каждый просроченный день, - заявила Галина Рубцова на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению.

По словам министра, Коми находится в середине рейтинга по степени закредитованности российских регионов.