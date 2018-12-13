Директор известного спортклуба сам разбирает остатки сгоревшего монастыря в Ыбу

30 ноября в селе Ыб дотла сгорел Серафимовский женский монастырь. Известно, что задымление началось на чердаке. В результате пожара никто не пострадал.

Спустя две недели неравнодушные жители Коми продолжают собирать деньги на помощь монахиням, которые лишились крыши над головой. Так, спортивный клуб «Супершип» призвал подключиться к помощи сестрам ыбского монастыря. Приветствуется любой взнос: деньги, вещи, продукты, постельное белье, дрова.

Один из инициаторов акции Наталья Турышева рассказала «КП-Коми», как проходит сбор и как жители Коми могут помочь монахиням.

От монастыря остались одни руины. Фото: supership11

Известно, что в монастыре сгорели почти все продукты питания. Сейчас монахини живут в трапезной.

- Им нужно снова строить храм. На это и деньги нужны, и просто рабочие. Я знаю, что в деревнях много мужиков, которые сами могут сколотить домик. И, может быть, сначала какой-то погребок для продуктов сделать. Есть предприниматели, которые готовы продукты завезти, но им некуда их складировать, - рассказала Наталья.

Кроме того, муж Натальи Иван Турышев третьи сутки самостоятельно и безвозмездно разбирает остатки сгоревшего храма. Отметим, что Иван является директором сыктыкарского спортклуба "СуперШип".

Свои пожертвования можно перечислить на карту Сбербанка 4276280010198064 с сообщением "помощь Ыбскому монастырю".