«Ростелеком» в Коми выступил техническим партнером соревнования по защите информации QCTFStarter 2018

9 декабря в столице Коми и в Ухте прошел региональный этап Всероссийского чемпионата по компьютерной и информационной безопасности QCTFStarter 2018. В состязании приняли участие студенты вузов, технических училищ, ученики старших классов, всего – 13 команд из Сыктывкара, Ухты, Воркуты и Усинска.

QCTF –это командное соревнование, в котором оценивается умение участников защищать компьютерные системы и проводить аудит их безопасности.В составе каждой сборной – не более четырех человек. Побеждает тот, кто лучше знает языки программирования, сети, протоколы, файлы, операционные системы. QCTF Starter предназначено для новичков. На этом уровне можно участвовать не более двух раз, следующий этап – большие всероссийские соревнования RuCTF.

Фото предоставлено Коми филиалом ПАО "Ростелеком"

Техническим партнером QCTFStarterстал«Ростелеком»: чтобы участники могли продемонстрировать свои навыки, связисты организовали в Сыктывкаре площадку беспроводного доступа в интернет на скорости до 100 Мб/с. В течение восьми часов студенты и школьники выполняли задания по криптографии, администрированию и защите от внешних атак.

«Победителем становится тот, кто можетприменить смекалку, способен абстрактно мыслить. У каждого задания есть разные способы решения,–сказалпредседатель Коми республиканского отделения Федерации компьютерного спорта России Андрей Антипин. –Главная цель этих соревнований – привлечь талантливую молодежь для решения проблем защиты информации в условиях развития цифровой экономики 21 века. Для участников чемпионата – это шанс проявить себя, а для работодателей –возможность сформировать кадровый резерв IT-специалистов».

Фото предоставлено Коми филиалом ПАО "Ростелеком"

Первое место в Сыктывкаре заняла команда из СГУ TheSexySharks в составе Виталия Орлова, Андрея Непеина, Николая Ладанова и Ильи Голенева. В целом же по республике лидировала командаRIVERDALE FANSУхтинского государственного технического университета, который представили студенты Максим Петухов и Вячеслав Поторопин. Они смогли попасть в сотню лучших в стране.

«Цифровые технологии окружают нас повсюду. То, что раньше управлялось вручную, сейчас подчинено логике информационных систем и компьютеров. Это удобство и риск одновременно, – поделился мнением директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Коми филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Тульчинский. – С одной стороны, жизнь становится комфортнее и проще. С другой стороны, резко увеличивается угроза, что из-за внешнего злоумышленного воздействия произойдут какие-то критические события. Именно поэтому актуальность темы информационной безопасности ежегодно растет. «Ростелеком» имеет крупнейший в стране центр кибербезопасности, в компаниидля клиентовразработалицелый пул услуг в этой области. И, конечно, мы готовы поддерживать любые начинания для обучения и воспитания специалистов по информационной защите, поэтому не могли остаться в стороне от организации чемпионата».

Организаторами соревнования выступили Федерация компьютерного спорта республики при поддержке регионального Министерства образования, науки и молодежной политики, Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина иУхтинский государственный технический университет.