2018-12-17T16:48:01+03:00
Общество

Известный в Коми ученый-экономист объяснил, что кроется за снижением зарплаты мэра Воркуты

Виталий Лаженцев порассуждал, зачем градоначальник заполярного города хочет уменьшить свой доход
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Виталий Лаженцев. Фото из открытых источников.Виталий Лаженцев. Фото из открытых источников.
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Мэр Воркуты Игорь Гурьев обратился к главе города с просьбой снизить ему зарплату. Это связано с тем, что с 1 января 2019 года доходная часть местного бюджета уменьшится. Ученый-экономист, старший научный сотрудник Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Виталий Лаженцев порассуждал, что кроется за решением градоначальника заполярного города.

- Я думаю, что мэр так делает или от отчаяния, потому что не видит другого выхода, как помочь Воркуте, или ради пиара и публичной славы. Но от этого нет никакого прока. Я считаю, что при существующей налогово-бюджетной системе в нашей стране улучшить положение дел в муниципалитетах - возможности нет. Можно придумывать, хитрить, низко кланяться, бить челом, но изменений не будет. Серьезные сдвиги возможны лишь при эволюции сложившейся системы: внесении корректировок в налоговый и бюджетный кодексы. И это тоже затруднительно, потому что центральная власть на эти шаги не соглашается.

Ущемление территориальных бюджетов (региональных и муниципальных) является формой сосредоточения власти в центре. Это форма соподчинения людей, стоящих у власти в регионах и муниципалитетах, воле президента, правительства, администрации президента. Так формируется власть испокон веков. Все публичные движения, что, мол, мы не такие, мы разделяем чаяния людей, - все это только разговоры. Кажущаяся забота выливается и в положительные моменты (реорганизация и перевооружение армии), и отрицательные моменты (реальное снижение жизни людей). Сейчас характерен низкий уровень всей системы жизни, а особенно в муницитетах: это благоустройство, комфорт, особое отношение к детям, хорошее питание, охрана здоровья. Тут прав Гурьев, мол, денег нет, хоть свою зарплату отдавай.

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