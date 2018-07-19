Известный в Коми ученый-экономист объяснил, зачем нужна пенсионная реформа

19 Июль 16:46 2018-07-19T16:53:53+03:00

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Сегодня в Государственной Думе будет рассматриваться закон об изменениях пенсионного возраста. «Комсомольская правда-Коми» решила узнать, чем продиктовано такое решение. Ответ на вопрос нам дал известный в республике ученый-экономист, старший научный сотрудник Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Виталий Лаженцев.

— Я полагаю, что решение о пенсионной реформе был принято под влиянием крайней нужды. Экономика развивается плохо, очень много убыточных предприятий, нужно где-то брать деньги для бюджета. И отсрочка выплаты пенсий, хоть и небольшая, помогает. Но здесь нужно учитывать три момента.

В-первых, пенсионная реформа нуждается в дифференцированном подходе. Не только с точки зрения типа производства, его организации, но и с точки зрения местоположения — север, Крайний Север… Например, то, что женщины на Крайнем Севере могут выходить на пенсию раньше — это правильно, но не то решение. «Тем» решением была бы «сдвижка» выхода на пенсию в северных районах: допустим, женщины в 55 лет, мужчины — в 60 лет.

В-вторых, факты, говорящие в пользу повышения пенсионного возраста, подтасовываются, приводятся только позитивные аргументы, и даже они искажаются. Например, говорится, что в 50-х годах, когда принимался пенсионный закон, средняя продолжительность жизни людей составляла 47 лет. А сейчас она составляет 72 года. Но нужно понимать, что статистика учитывает продолжительность жизни как среднее арифметическое, и в 50-х годах она «считала» тех, кто погиб во время войны. Нужно думать о доказательствах иначе. Сейчас происходит некоторая эйфория в пользу этого решения.

В-третьих, мы должны понимать, что люди, конечно, могут жить дольше — и 72 года, и 75 лет. Но какое у них будет здоровье? Заболеваемость по Республике выше, чем в среднем по России в 1,5–2 раза. А в некоторых районах — и в три раза. И это характерно не только для республики, но и для многих регионов Севера. Причины — климатические условия, условия питания… Поэтому, прежде всего, нужно на это обратить внимание.