Рэпер из Печоры выступит на фестивале в Москве

Рэпер Mnogoznaal из Печоры станет одним из участников фестиваля «Боль», который пройдет с 5 по 7 июля в Москве. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Концерты фестиваля пройдут в Культурном центре ЗИЛ. Там выступят более 70 артистов, а первые хедлайнеры - проект The Good, The Bad & The Queen, супергруппа в составе фронтмена Blur и Gorillaz Деймона Албарна, экс-гитариста The Verve Саймона Тонга, басиста The Clash Пола Симонона, и нигерийского барабанщика Тони Аллена, игравшего с легендой афробита Фелой Кути.

Также в фестивале примут участие американские экспериментаторы Algiers, японская группа Kikagaku Moyo. Среди российских участников - Монеточка, Mnogoznaal, «Ночной проспект» «4 Позиции Бруно», «Кружок», «Дайте танк (!)», сольный проект участника группы ГШ Евгения Горбунова «Интурист», «Утро», ТЭЦ, группа «Деревянные киты», «Поехали» и «Масло черного тмина».

Справка. Mnogoznaal (настоящее имя — Максим Лазин; род. 15 июля 1993 года, Печора) — российский рэп и хип-хоп-исполнитель, битмейкер родом из Печоры, Республика Коми. Музыку Максим пишет под псевдонимом Fortnoxpockets. Бывший участник YUNGRUSSIA и Litalima. Участник творческого объединения Dead Dynasty. В этом году Mnogoznaal выпустил синтейп под названием «Гостиница „Космос“». Он, в основном, посвящен городу Печора, в котором вырос Максим.