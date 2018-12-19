2018-12-19T11:32:05+03:00
Общество

Эксперты раскритиковали предложение жителя Коми запретить шипованную резину

Автомобилисты уверены, что неиспользование шипованной резины приведет лишь к увеличению количества ДТП
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Житель Коми предлагает отказаться от шипованной резины, которая изнашивает дорожное полотно. Свою идею он обосновал на сайте «Российских общественных инициатив». Сыктывкарские эксперты проанализировали его предложение и пришли к выводу: в этой идее нет разумного зерна.

Автор инициативы пишет, что использование шипованной резины зимой приводит к ямам на дорогах и трещинам в асфальте. По его мнению, нужно перенимать опыт финнов, которые, запретив использование такой резины, повысили износоустойчивость дорог в несколько раз. «Купил шипы - убил себя и детей», - безапелляционно утверждает автор инициативы.

Сыктывкарские автомобилисты уверены, что зимой неиспользование шипованной резины приведет лишь к росту ДТП и смертности на дорогах.

Олег Бекетов, руководитель Федерации автомобильного спорта Коми:

Фото Правительство Коми

Фото Правительство Коми

- Насколько мне известно, зимой в Финляндии закон разрешает использовать как шипованные колёса, так и фрикционные (липучка). Также возможно использование внесезонных колес, если производитель допускает их использование в зимнее время. Шипованная резина зимой на небольшой скорости ведет себя достаточно послушно - как на льду, так и на снегу. Все знают, что для липучки идеален сухой асфальт или снег, а на российском севере любой накатанный поворот до его обработки песком или реагентами - это каток. Вряд ли получится отказаться от шипов в наших климатических условиях и отсутствии альтернативных дорог для грузового транспорта.

Виталий Кобелев, руководитель шиносервиса в Сыктывкаре:

Фото vk.com

Фото vk.com

- С шипами машина на дороге более устойчива и, конечно, ее тормозной путь сокращается. Это я вам как специалист, занимающийся продажей резины более шести лет, говорю. А вот что нужно отменить у нас, по моему мнению, так это реагенты на дорогах Сыктывкара. Раньше ведь обходились песком. И машина чище, и не разъедает железо у кузова.

Алексей Воронюк, руководитель сыктывкарского автомобильного сообщества «Смотра»:

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

- Шипы, установленные на резине, помогают удерживать сцепление колес с дорогой в зимний период. Отказ шипов приведет к увеличению аварий на дорогах. А дорожное покрытие портится не только из-за использования шипованной резины. Если покрытие будет соответствовать всем ГОСТам, то проблемы износа автотрассы не будет.

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