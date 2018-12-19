Эксперты раскритиковали предложение жителя Коми запретить шипованную резину

Житель Коми предлагает отказаться от шипованной резины, которая изнашивает дорожное полотно. Свою идею он обосновал на сайте «Российских общественных инициатив». Сыктывкарские эксперты проанализировали его предложение и пришли к выводу: в этой идее нет разумного зерна.

Автор инициативы пишет, что использование шипованной резины зимой приводит к ямам на дорогах и трещинам в асфальте. По его мнению, нужно перенимать опыт финнов, которые, запретив использование такой резины, повысили износоустойчивость дорог в несколько раз. «Купил шипы - убил себя и детей», - безапелляционно утверждает автор инициативы.

Сыктывкарские автомобилисты уверены, что зимой неиспользование шипованной резины приведет лишь к росту ДТП и смертности на дорогах.

Олег Бекетов, руководитель Федерации автомобильного спорта Коми:

Фото Правительство Коми

- Насколько мне известно, зимой в Финляндии закон разрешает использовать как шипованные колёса, так и фрикционные (липучка). Также возможно использование внесезонных колес, если производитель допускает их использование в зимнее время. Шипованная резина зимой на небольшой скорости ведет себя достаточно послушно - как на льду, так и на снегу. Все знают, что для липучки идеален сухой асфальт или снег, а на российском севере любой накатанный поворот до его обработки песком или реагентами - это каток. Вряд ли получится отказаться от шипов в наших климатических условиях и отсутствии альтернативных дорог для грузового транспорта.

Виталий Кобелев, руководитель шиносервиса в Сыктывкаре:

Фото vk.com

- С шипами машина на дороге более устойчива и, конечно, ее тормозной путь сокращается. Это я вам как специалист, занимающийся продажей резины более шести лет, говорю. А вот что нужно отменить у нас, по моему мнению, так это реагенты на дорогах Сыктывкара. Раньше ведь обходились песком. И машина чище, и не разъедает железо у кузова.

Алексей Воронюк, руководитель сыктывкарского автомобильного сообщества «Смотра»:

Фото из открытых источников

- Шипы, установленные на резине, помогают удерживать сцепление колес с дорогой в зимний период. Отказ шипов приведет к увеличению аварий на дорогах. А дорожное покрытие портится не только из-за использования шипованной резины. Если покрытие будет соответствовать всем ГОСТам, то проблемы износа автотрассы не будет.

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