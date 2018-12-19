2018-12-19T15:28:41+03:00
Общество

Аномальные снегопады, «Орел и решка» и прощание с бандой. Чем запомнится уходящий 2018-й год жителям Воркуты

Топ-3 новости, которыми запомнится заполярный город
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Новогодняя Воркута. Фото Алексея РезниченкоНовогодняя Воркута. Фото Алексея Резниченко
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До Нового года осталось всего 12 дней. Время подводить итоги, чтобы с новыми силами переступить рубеж года. Мы сделали подборку самых запоминающихся событий в уходящем 2018-м году в городах Коми по версии «Комсомолки».

Первая на очереди для подведения итогов - Воркута. Представляем вашему вниманию новости, которыми запомнился заполярный город в уходящем году.

Лидеры банды Ифы-Козлова в Воркуте получили пожизненные сроки

Бандиты держали в страхе республику почти десятилетие

Бандиты держали в страхе республику почти десятилетие

За преступным сообществом стоят подрывы машин в центре Воркуты, прилюдные расстрелы и торговля оружием. Рассмотрение в суде уголовного дела, материалы которого составили 340 томов, растянулось на четыре года. В качестве фигурантов проходили 29 человек.

Новым ведущим популярного трэвел-шоу «Орел и решка. Перезагрузка» стал 24-летний воркутинец Евсей Ковалев

Воркута очень гордится своим земляком

Воркута очень гордится своим земляком

Сейчас молодой человек путешествует по всему миру, а о своих приключениях рассказывает на телеканале «Пятница», который имеет многомиллионную аудиторию.

В ноябре выпало рекордное количество осадков

Воркуту в буквальном смысле засыпало снегом

Воркуту в буквальном смысле засыпало снегом

Метеорологи отмечают, что таких снегопадов не было за всю историю метеонаблюдений в Коми. Жители откапывали машины из-под сугробов и даже не могли выйти из подъездов. Горожане пришли к выводу: мэрия не готова к погодным катаклизмам — техники не хватало, не все улицы чистились вовремя.

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