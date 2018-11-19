2018-11-19T12:41:18+03:00
Общество

Завтра в Воркуте вновь будет бушевать вьюга

А в выходные установится стабильная морозная погода
Алиса КОЗЛОВА
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В Воркуте наметало сугробы выше человеческого роста. Фото: vk.comВ Воркуте наметало сугробы выше человеческого роста. Фото: vk.comФото: vk.com
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Жителям Воркуты стоит готовиться к очередному снежному коллапсу, уже завтра в город снова нагрянут метели и пурга.

- С северных морей на территорию Воркуты направляется большой антлантический циклон, который принесет потепление, обильные снежные осадки и усиление ветра, - сообщила "КП в Коми" Ольга Козак, начальник отдела гидрометеорологического обеспечения отраслей экономики Коми ЦГМС.

Сегодня днем в Воркуте установилась морозная и ясная погода, столбик термометра застыл на 20 градусах мороза. Но уже завтра температура воздуха повысится до +1 С, ожидается сильный снегопад, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Снежная стихия будет бушевать вплоть до выходных. Вечером в пятницу атмосферный фронт уйдет на восток. И на этом завершится череда циклонов, лихорадивших город начиная с первых чисел ноября.

Город с начала ноября в снежном плену. Фото: vk.com Фото: vk.com

Город с начала ноября в снежном плену. Фото: vk.comФото: vk.com

Уже в субботу синоптики прогнозируют понижение температуры до минус 30 градусов. В Воркуте установится стабильная морозная погода. Температурный фон будет оставаться на показателях от минус 30 градусов и ниже, осадков не ожидается.

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