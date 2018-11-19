Завтра в Воркуте вновь будет бушевать вьюга

Жителям Воркуты стоит готовиться к очередному снежному коллапсу, уже завтра в город снова нагрянут метели и пурга.

- С северных морей на территорию Воркуты направляется большой антлантический циклон, который принесет потепление, обильные снежные осадки и усиление ветра, - сообщила "КП в Коми" Ольга Козак, начальник отдела гидрометеорологического обеспечения отраслей экономики Коми ЦГМС.

Сегодня днем в Воркуте установилась морозная и ясная погода, столбик термометра застыл на 20 градусах мороза. Но уже завтра температура воздуха повысится до +1 С, ожидается сильный снегопад, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Снежная стихия будет бушевать вплоть до выходных. Вечером в пятницу атмосферный фронт уйдет на восток. И на этом завершится череда циклонов, лихорадивших город начиная с первых чисел ноября.

Город с начала ноября в снежном плену. Фото: vk.comФото: vk.com

Уже в субботу синоптики прогнозируют понижение температуры до минус 30 градусов. В Воркуте установится стабильная морозная погода. Температурный фон будет оставаться на показателях от минус 30 градусов и ниже, осадков не ожидается.