2018-11-14T16:13:14+03:00
Общество

Воркута до конца недели будет оставаться в снежном плену

В пятницу в город нагрянет очередная пурга
Алиса КОЗЛОВА
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На пике активности циклона порывы ветра достигали 23 метров в секунду.Фото:www.gazetamv.ruНа пике активности циклона порывы ветра достигали 23 метров в секунду.Фото:www.gazetamv.ru
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Коммунальным службам столицы Заполярья, которая уже несколько дней находится в состоянии снежного коллапса, стоит готовиться к очередным испытаниям. В эту пятницу Воркуту накроет очередной обильный снегопад.

В городе с середины октября бушуют метели, и это связано с тем, что над территорией Северо-Востока Коми поочередно проходят атлантические циклоны. Воздушные массы приносят с собой обильные снежные осадки, усиление ветра и потепление.

- В Воркуте сложилась крайне неустойчивая погода, снежный покров образовался в 10 числах октября, а уже на следующий день, 11 октября, в городе прошел первый обильный снегопад с сильным ветром. А затем происходили резкие изменения погодных условий: снегопады и пурга сменялись внезапными похолоданиями, - описала ситуацию с погодой в городе Ольга Козак, начальник отдела гидрометеорологического обеспечения отраслей экономики Коми ЦГМС.

Настоящий разгул стихии наблюдался 16,17 и 31 октября, когда скорость ветра усилилась до 15-16 метров в секунду. За эти три дня в Воркуте выпала1,5-кратная норма месячных осадков.

В ноябре циклоны заявили о себе с новой силой: 1, 2 и 6 ноября в городе бушевала пурга, а затем, начиная с 10 ноября и вплоть до вчерашнего дня воркутинцы терпели настоящие снежные бури. Порывы ветра достигали 23 метров в секунду. В городе объявили актированные дни для школьников и студентов. В первой декаде ноября в столице Заполярья выпало 160 процентов от месячной нормы осадков.

Сегодня в столице Заполярья похолодает до -20С, ну а в пятницу горожанам стоит готовиться к новой порции обильного снегопада и потеплению до 0 градусов.

- Это аномальная ситуация для Воркуты, - констатировала Ольга Козак.

Циклоны не распространятся на остальную территорию республики, поскольку направляются за Урал в сторону Сибири.

yaroslav0410yaroslav0410
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