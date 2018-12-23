2018-12-23T10:14:45+03:00
Общество

С января в Сыктывкаре подорожает проезд в автобусах

Изменение коснется не всех маршрутов
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На некоторых маршрутах стоимость проезда останется прежнейНа некоторых маршрутах стоимость проезда останется прежнейФото: "КП" Архив
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Со 2 января 2019 года в Сыктывкаре повысится стоимость проезда на девяти маршрутах с нерегулируемым тарифом. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Комиавтотранс».

Так, на маршрутах №: 1, 3, 15, 18, 19, 38, 46, 54 стоимость проезда составит 26 рублей, а на маршруте №33 - 28 рублей. При оплате транспортной картой стоимость проезда уменьшится на 1 рубль и составит 25 и 27 рублей соответственно.

В «Комиавтотрансе» пояснили, что подорожание проезда связано с инфляцией, ростом цен на электроэнергию, топливо и запчасти.

В компании также напомнили, что с 1 января 2019 года большая часть автобусных маршрутов переходит в разряд маршрутов с нерегулируемым тарифом. Это означает, что перевозчик сможет самостоятельно устанавливать стоимость поездки на этих маршрутах. «Нерегулируемыми» становятся маршруты №: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 38, 44, 46, 54. При этом устанавливать стоимость проезда более 28 рублей запрещено. Остальные маршруты (№: 9, 12, 21, 23д, 26, 26а, 29, 29а, 30, 36, 55) остаются регулируемыми и будут обеспечены поддержкой из бюджета, поэтому стоимость проезда останется прежней - 23 рубля.

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