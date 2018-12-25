Трехглавый дракон, свинка Пеппа и русские красавицы: в Сыктывкаре зажгли огни на главной елке Коми

На календаре еще только 25 декабря, но самые юные жители Сыктывкара уже вовсю отмечают Новый год. Сегодня на Стефановской площади они вместе с персонажами из любимых сказок и мультфильмов кружились в праздничном хороводе, отгадывали загадки и зажигали огни на главной елке республики.

Начались гуляния с шествия коллективов детских садов, центров дополнительного образования и домов культуры. Работники сферы искусства потрудились на славу. Так, воспитатели детского сада №43 предстали в образе Змея Горыныча, которого сопровождали пять очаровательных Снегурочек. Детский сад №4 смастерил желтого дракона, которого буквально несли на себе пять человек.

Разнообразие костюмов поражало воображениеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Работники дома культуры «Волна» пгт. Краснозатонский выбрали в качестве нарядов старинные русские костюмы. Самодельные белоснежные кокошники красовались на головах красавиц, а разноцветные пальто подчеркивали их стройный стан.

Работники дома культуры "Волна" примерили кокошникиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Также в праздничном параде участвовали несколько Дед Морозов и их внучки Снегурочки, драконы, лошадки, чертики, зайцы, тигры и многие другие.

Дедов Морозов было несколькоФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Когда все коллективы прошествовали мимо маленьких гостей праздника, началась дискотека на открытом воздухе, которую вела сама Зимушка-Зима. Чтобы не замерзнуть в ожидании главного волшебника, дети танцевали и играли в догонялки.

Дети встречали персонажей сказок аплодисментамиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Сам Дед Мороз со Снегурочкой приехали на праздник на знакомом многим паровозике, который часто можно увидеть на Стефановской площади.

Малыши еще верят в Деда МорозаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Их встретил мэр города Валерий Козлов. После троекратного «Раз, два, три, елочка, гори!» зеленая красавица озарилась новогодними огнями.

Дед Мороз и Снегурочка приехали на поездеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В завершении праздника детки станцевали зажигательный танец вместе со свинкой Пеппой.

Зеленая красавица засияла огнямиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

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