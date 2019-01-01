Ведущий «Орла и решки» из Воркуты переехал жить в багажник

На этой неделе стало известно, что проект «Орел и решка. Перезагрузка» закрывается. Напомним, что с сентября этого года одним из ведущих шоу был воркутинец Евсей Ковалев. За три месяца молодой человек побывал в Грузии, Монголии, Франции и других странах. Однако Евсей не планирует оседать на месте и уже готов к новым путешествиям. Об этом он рассказал в своем новом ролике на YouTube. Видео он посвятил своему отцу.

Первым делом путешественник вспомнил свое детство в родной Воркуте.

- До нас нет и не было автомобильной дороги, а авиабилеты до Москвы стоили столько, как из Москвы в Нью-Йорк, - ностальгирует Евсей. - Так что единственным способом увидеть что-то за пределами шахтерского кольца, был поезд.

До 21 года экс-ведущий ни разу не был за границей, а до 18 лет выезжал только в несколько детских лагерей нашей страны.

Путешественник напомнил, что его жизнь полностью изменилась, когда 1 ноября 2017 года он уволился с работы и уехал путешествовать автостопом. Свой проект он назвал «Кругосветка за 0 рублей». Евсей хотел на собственном примере доказать, что любой житель планеты может путешествовать по миру, при этом не тратя баснословные суммы. За время странствий он купался в ледяных озерах Исландии, гулял по зимним городам Норвегии, изучал крыши Германии. Однако, когда молодой человек был в Вене, у него нашли доброкачественную опухоль и проект пришлось завершить. После этого была операция, длинный период реабилитации, кредиты на лечение, долги, работа в Москве и кастинг в шоу «Орел и решка».

- Во время этих поездок я понял, насколько был не готов. Причем не в физическом смысле и не в моральном. На каждом шагу, в каждой стране я встречал людей, которые находятся на своем месте и живут в гармонии, а в себе я этой гармонии не ощущал, - признается Евсей. - И потом я понял почему.

Свою кругосветку путешественник назвал попыткой сбежать от накопившихся в жизни проблем.

- Сейчас я понял, что можно преодолеть любой переломный момент, а тогда не знал. Для меня он произошел 7 марта 2016 года, когда не стало моего отца. Для меня это был конец света. Я потерял кусок своей мотивации, потому что всю жизнь мне хотелось, чтобы он мной гордился. Я не знал, что делать дальше. Но со временем я понял, что всю мотивацию он мне уже дал, - размышляет воркутинец.

В самом конце видео Евсей Ковалев обрадовал своих подписчиков обещанием, что скоро он предпримет новую попытку совершить путешествие за 0 рублей, а пока он переехал жить … в багажник!

-Я сделал это, чтобы избавиться от оставшихся страхов, чтобы встретить как можно больше людей, которые счастливы на своем месте. Принять их гармонию и поделиться своей. Для меня это необходимый риск. Я в первую очередь не об опасности, а о том, что если на пути к цели от всего отказаться, то что-нибудь приобретаешь. – обозначил свою позицию воркутинец. - Чьи-то путешествия закончились, а мое только начинается.

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