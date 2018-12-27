"Нам бы задуматься и остановиться": житель Коми детально объяснил, почему нужно запретить шипованную резину

Житель Коми предлагает отказаться от шипованной резины, которая изнашивает дорожное полотно. Свою идею он разместил на сайте «Российских общественных инициатив». Автор пишет, что использование шипованной резины приводит к ямам на дорогах и трещинам в асфальте. С его позицией не согласились сыктывкарские автомобилисты. Они уверены, что зимой неиспользование шипованной резины приведет лишь к росту ДТП и смертности на дорогах.

Автор петиции ознакомился с позицией экспертов и детально объяснил свою точку зрения. Он приводит примеры стран, где отмена шипов привела к снижению ДТП на дорогах.

- Норвежские исследователи приводят следующие цифры. После сокращения использования шипованных шин на 50% (в результате введения специального налога и пропаганды среди населения), которое происходило в 2002-2009 годах, по данным норвежской полиции, рост травматизма на дорогах в зимний период составил около 2%, - подчеркивает автор.

Также согласно нормативам содержания дорог, действующим в России, ликвидация зимней скользкости после окончания снегопада должна занимать 4-6 часов для дорог с высокой интенсивностью движения и не более 12 часов для самых отдаленных участков дорог. То есть шансов воспользоваться ледовым преимуществом шипованных шин фактически нет. Особенно учитывая то, как эксплуатируют шипованные покрышки в России.

Устанавливая шипы заранее, «а то мало ли что», автовладельцы не только портят дороги, но и приводят в негодность свои шипованные покрышки. И речь идет не о выпадении шипов совсем, а о том, что высота их выступания над протектором катастрофически быстро падает при езде по дорогам с твердым покрытием. Несмотря на достаточную высоту самого протектора у колеса, выступание шипа уже нет. Такие шипы уже не имеют никаких преимуществ на льду.

Он также приводит примеры прогнозов ГИБДД России на следующий год.

- ГИБДД России после 2018 года прогнозирует резкий рост числа смертей на дорогах, в числе причин этого называя: «увеличивающийся разрыв между темпами автомобилизации и развитием улично-дорожной сети», а также «приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности» над сохранением жизни участников движения, а также наличие «ряда экономических проблем», препятствующих принятию необходимых мер для снижения аварийности», - цитирует прогноз автор петиции.

Говоря простым языком ГИБДД говорит о том, что денег в России перестанет хватать даже на поддержание существующей дорожной сети. И причина этого в том, что количество автомобилей не уменьшается. И большинство автовладельцев стремится приобрести именно шипы. Нагрузка на дорожное полотно постоянно растет.

- Нам бы задуматься и остановиться… Начать тратить деньги не на ремонт того, что сами же в пыль стерли, а на развитие дорожной сети. Строительство новых дорог, расширение старых, чтоб снизилась нагрузка на уже существующую сеть, - призывает инициатор идеи отмены шипов. - Но вместо этого мы ездим на шипах и завидуем Европе. В большинстве стран Европы шипы запрещены. В Германию вас не пустят, если ваш автомобиль оснащен шипованными шинами. В Германии срок службы дорог 30-50 лет.

Полный текст ответа автора петиции: https://e551mm.com/2018/12/26/shipikp/

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