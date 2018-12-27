2018-12-27T12:47:19+03:00
Происшествия

"Нам бы задуматься и остановиться": житель Коми детально объяснил, почему нужно запретить шипованную резину

Мужчина дал развернутый ответ сыктывкарским автомобилистам, которые не согласны с его инициативой
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: medialipetsk.ruФото: medialipetsk.ru
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Житель Коми предлагает отказаться от шипованной резины, которая изнашивает дорожное полотно. Свою идею он разместил на сайте «Российских общественных инициатив». Автор пишет, что использование шипованной резины приводит к ямам на дорогах и трещинам в асфальте. С его позицией не согласились сыктывкарские автомобилисты. Они уверены, что зимой неиспользование шипованной резины приведет лишь к росту ДТП и смертности на дорогах.

Автор петиции ознакомился с позицией экспертов и детально объяснил свою точку зрения. Он приводит примеры стран, где отмена шипов привела к снижению ДТП на дорогах.

- Норвежские исследователи приводят следующие цифры. После сокращения использования шипованных шин на 50% (в результате введения специального налога и пропаганды среди населения), которое происходило в 2002-2009 годах, по данным норвежской полиции, рост травматизма на дорогах в зимний период составил около 2%, - подчеркивает автор.

Также согласно нормативам содержания дорог, действующим в России, ликвидация зимней скользкости после окончания снегопада должна занимать 4-6 часов для дорог с высокой интенсивностью движения и не более 12 часов для самых отдаленных участков дорог. То есть шансов воспользоваться ледовым преимуществом шипованных шин фактически нет. Особенно учитывая то, как эксплуатируют шипованные покрышки в России.

Устанавливая шипы заранее, «а то мало ли что», автовладельцы не только портят дороги, но и приводят в негодность свои шипованные покрышки. И речь идет не о выпадении шипов совсем, а о том, что высота их выступания над протектором катастрофически быстро падает при езде по дорогам с твердым покрытием. Несмотря на достаточную высоту самого протектора у колеса, выступание шипа уже нет. Такие шипы уже не имеют никаких преимуществ на льду.

Он также приводит примеры прогнозов ГИБДД России на следующий год.

- ГИБДД России после 2018 года прогнозирует резкий рост числа смертей на дорогах, в числе причин этого называя: «увеличивающийся разрыв между темпами автомобилизации и развитием улично-дорожной сети», а также «приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности» над сохранением жизни участников движения, а также наличие «ряда экономических проблем», препятствующих принятию необходимых мер для снижения аварийности», - цитирует прогноз автор петиции.

Говоря простым языком ГИБДД говорит о том, что денег в России перестанет хватать даже на поддержание существующей дорожной сети. И причина этого в том, что количество автомобилей не уменьшается. И большинство автовладельцев стремится приобрести именно шипы. Нагрузка на дорожное полотно постоянно растет.

- Нам бы задуматься и остановиться… Начать тратить деньги не на ремонт того, что сами же в пыль стерли, а на развитие дорожной сети. Строительство новых дорог, расширение старых, чтоб снизилась нагрузка на уже существующую сеть, - призывает инициатор идеи отмены шипов. - Но вместо этого мы ездим на шипах и завидуем Европе. В большинстве стран Европы шипы запрещены. В Германию вас не пустят, если ваш автомобиль оснащен шипованными шинами. В Германии срок службы дорог 30-50 лет.

Полный текст ответа автора петиции: https://e551mm.com/2018/12/26/shipikp/

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