В Сыктывкаре пройдёт бал Ангелов

Завтра в Сыктывкаре в Центре культурных инициатив «Югор» откроется выставка «Да, просто ангелы витали! Кукольный бал Северной Пальмиры.» «Комсомольская правда-Коми» забежала в Центр и сняла для вас первые кадры с игрушечными красавицами и красавцами. Посетить выставку определенно стоит даем вам пять причин «почему».

Авторы использовали разные техникиФото: Дарья ЮДИНА

Для детей и для взрослых

В наш город приезжает не так много выставок, которые могут заинтересовать в равной степени и взрослых, и детей. «Кукольный бал Северной Пальмиры» отличная возможность культурно обогатиться и отдохнуть всей семьей. Родителям куклы навеют счастливые воспоминания из детства. А малыши с восторгом будут рассматривать нетипичные игрушки: ведь ни у одной из них нет фабричных копий. Каждый экспонат — это штучная авторская работа. К тому же, это будет очень добрая выставка: её тема — ангелы всех видов и мастей.

На выставке можно увидеть очень больших куколФото: Дарья ЮДИНА

Не только куклы

На выставке вы увидите не только кукол, выполненных в разных техниках: радовать глаз будут и мягкие игрушки, и деревянные фигурки. Дополнят атмосферу сказочного бала картины голландской художницы Кати Вестерхофф: все привезенные полотна посвящены Рождеству.

— Кукольные балы у нас всегда сопровождались картинами или фотографиями. В этом году выставку «дорисуют» картинами Кати Вестерхофф. Она голландская художница, но была крещена в России и во время обряда получила имя «Катя». Поэтому все её работы связаны с православием, объяснила начальник отдела организации проектов Центра культурных инициатив «Югор» Елена Есипова.

Картины Кати ВестерхоффФото: Дарья ЮДИНА

Каждая кукла — миниатюрный (или нет) шедевр

Даже несмотря на то, что при корреспонденте «Комсомолки» распаковали не все игрушки, увиденное уже заставило улыбаться до ушей. Куклы не просто красивы: их создатели подошли к делу с ювелирной точностью. Узоры на костюмах, крошечные сережки, махонькие скамейки и кроватки — все было тщательно проработано. Дотошность чувствуется при осмотре всех кукол, независимо от того, какие у них размеры. Кстати, там есть как милые куколки, так и важные дамы, носить которых приходилось с большой осторожностью из-за их габаритов.

Мастера уделили большое внимание деталямФото: Дарья ЮДИНА

Особые гости — Александр Пушкин и Евгений Леонов

Разнообразны не только размеры кукол и техники, в которых они выполнены. В «Югоре» вы увидите и гордых принцесс, и наших царевен, и очаровательных зверят, и клонов известных личностей: так, ловить сбежавшую музу на балу пришел мягкий (в прямом смысле) Александр Сергеевич Пушкин. Кукольную форму обрел и советский актер Евгений Леонов (игрушка очень похожа на него всем, кроме шевелюры). Можно на выставке устроить квест и искать двойников знаменитых людей — игра понравится всем.

Кукольная версия знаменитого советского актераФото: Дарья ЮДИНА

Конкурсы для самых активных

Кстати, о разных активностях: «Югор» организует для своих посетителей много интересных конкурсов, причем с призами. Так, путем зрительского голосования выберут трех лучших участников выставки (их наградят специальными дипломами), а тысячный посетитель определит самого «Счастливого ангела». Диплом выставки смогут получить и гости Центра: нужно придумать самое оригинальное имя для одного из ангелов. Ещё авторский сувенир от мастеров можно заработать, написав интересный отзыв об их творении.

Русская царевнаФото: Дарья ЮДИНА

Выставка откроется завтра в 17 часов в Центре культурных инициатив «Югор. Кстати, если вы не захотите расставаться с понравившейся куклой, её можно будет купить: это будет выставка-продажа.

Все работы, представленные на выставке, выполнены в одном-единственном экземпляреФото: Дарья ЮДИНА

ЧИТАЙ ТАКЖЕ:

Артисты Коми филармонии покажут два захватывающих любовных многоугольника (подробнее)

Куда сходить на Новый год 2018-2019 в Сыктывкаре: главные площадки, выставки, концерты (подробнее)

Новогодняя ночь в Сыктывкаре 2018-2019: где и как лучше провести (подробнее)

Трехглавый дракон, свинка Пеппа и русские красавицы: в Сыктывкаре зажгли огни на главной елке Коми (подробнее)

Рождество 2019 в Сыктывкаре: программа мероприятий для взрослых и детей (подробнее)