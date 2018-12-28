Министерство ЖКХ Коми и «Экопром» никак не могут поставить точку в споре по поводу «мусорной реформы»

Сегодня в Арбитражном суде Республики Коми прошло очередное заседание по делу, истцом в котором является новгородская компания ООО «Экопром». Эта компания претендовала на место оператора по обращению с ТБО в нашем регионе, но уступила «Ухтажилфонду». Сейчас новгородцы пытаются оспорить итоги торгов. Тяжбы тянутся уже несколько месяцев, но поставить точку в этом деле у суда до сих пор не получилось: принятие решения постоянно откладывали из-за отсутствия необходимых документов и из-за смены судьи. Сегодня рассмотрение дела также продлили.

Представитель «Экопрома» утверждает, что конкурсная комиссия нарушила закон, не допустив их к участию в аукционе. Поводом для недопуска стала ошибка в документах, отправленных на торги: при расчете себестоимости тарифов компания вместо Республики Коми указала Забайкальский край. Но тарифы были рассчитаны для нашего региона.

Претензии новгородцев поддержала Федеральная антимонопольная служба. «Ухтажилфонд» потребовал признать это решение недействительным, но московский Арбитражный суд дважды вставал на сторону антимонополистов.

Сегодня в Коми Арбитражном суде пытались прояснить несколько моментов. Сотрудник «Экопрома» Александр Пономарев настаивает на том, что соглашение между «Ухтажилфондом» и ведомством было подписано после того, как поступила жалоба от ФАС (в таком случае министерство должно было заморозить подписание документов). Министерство и «Ухтажилфонд», естественно, говорят об обратном.

Чтобы узнать, в какое же время был подписан контракт, ответчик пригласил свидетельницу — сотрудницу, которая принимала документы. Ухтинская компания ходатайствовала о приглашении ещё одного свидетеля — юриста, который доставил документы в министерство. Оба ходатайства были удовлетворены.

— В какое время вы доставили соглашение от «Ухтажилфонда» в министерство?

— В районе 11 часов дня. В тот же день, в 12 часов я представлял «Ухтажилфонд» в суде. Бумаги отдал сотруднице министерства. Также я собственноручно проставил дату подписания соглашения в документе.

— Сотрудница, которая принимала документы, сообщила вам о решении ФАС?

— Нет, о нем я узнал, когда был в отпуске.

Допрашивать юриста, доставлявшего документы, продолжила судья:

— Когда вы получили пакет документов?

— Не могу сказать. Наш директор начала работать в 4-5 часов утра, в тот день мы неоднократно к ней заезжали.

После в зал пригласили работницу министерства:

— Соглашение от «Ухтажилфонда» поступило в 11 часов 30 минут. В тот же день, в 12 часов 50 минут, нам принесли гарантию от «Северного народного банка». Все документы я передала начальнику отдела.

— Подписи-печати на документе были? С обеих сторон?

Подписи и печати на соглашении, конечно, были, но не могу сказать, с обеих ли сторон.

Показания свидетелей не убедили судью до конца: ни ведомство, ни «Ухтажилфонд» не смогли представить документы, указывающие точное время поступления и подписания соглашения. В каком виде оно подписывалось, уточнить тоже не получилось. Дело в том, что республиканское министерство ЖКХ разделено на два корпуса: документы доставили в корпус на улице Ленина, а бумаги регистрируются в здании на Коммунистической улице. В судебном деле из регистрационных данных было указана только дата. Так что понять, когда все-таки было подписано соглашения (до или после уведомления ФАС), суд не смог.

Споры вызвал и момент вскрытия конвертов с заявками (после этого менять что-то в конкурсных документах нельзя). О своей опечатке с Забайкальским краем новгородская компания сообщила конкурсной комиссии 4 июня. Распечатывание конвертов с заявками произошло 31 мая. На этот момент обратил внимание представитель «Ухтажилфонда»:

— Сторона говорила о неких недочетах в нашей работе. В данном случае подавалась заявка по Республике Коми, а появился Забайкальский край. Это были ключевые для конкурса документы. Как это случилось?

В ответ истец заявил о том, что ухтинская компания придирается к опечатке: расчет был верным, и в их случае стоимость контракта составила 17 миллиардов (что почти на 13 миллиардов меньше стоимости, предложенной «Ухтажилфондом»). Александр Пономарев заявил, что республиканская компания меняла тарифы во время реализации соглашения по вывозу мусора ( поэтому тарифы, прописанные в их заявке, не сходятся с нынешними ценами).

Представитель министерства на этот довод парировал тем, что об ошибке в заявке им сообщили слишком поздно.

В итоге, из-за отсутствия документов, могущих закрыть белые пятна в деле, судья решила отложить заседание до 31 января. К этой дате стороны должны отправить все необходимые бумаги в суд.

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