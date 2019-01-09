В Мадмасе местным жителям приходят счета за мусор, который не вывозится на свалку

В усть-вымском поселке Мадмас не вывозится мусор, поэтому вблизи населенного пункта образовалась несанкционированная свалка приличных размеров. Коммунальщики заявляют, что у них нет возможности перевозить мусор — отсутствует переправа через реку в сторону села Межег. Но при этом гражданам приходят квитанции за вывоз твердых коммунальных отходов.

Местные власти — на стороне населения. По информации главы сельского поселения «Мадмас», в адрес регионального оператора был направлен запрос о нецелесообразности выставления счетов за вывоз ТКО, так как услуга в ноябре 2018 года не была оказана. Ответ пока не получен, информирует местная газета «Вперед».

Вот что на этот запрос сообщает Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми: "По информации, представленной региональным оператором – ООО «Ухтажилфонд», оператором по сбору и транспортированию ТКО на территории Мадмаса является ООО «Жилуслуга». В настоящее время, ввиду отсутствия транспортного сообщения, производится складирование ТКО в местах накопления".

Согласно Закону №89-ФЗ, накопление отходов – это складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

После открытия ледовой переправы «Межег-Мадмас» через реку Вычегда коммунальные отходы будут вывезены на полигон, расположенный в селе Айкино Усть-Вымского района, согласно схеме потоков ТКО, предусмотренной территориальной схемой.

По вопросам вывоза мусора можно обращаться на номер горячей линии регионального оператора 8-800-3503962 (звонок по Республике Коми бесплатный), а также по телефонам регоператора в каждом муниципалитете. Телефоны оператора в Усть-Вымском районе: 8(922)274-53-42; 8(82134)21-862 (Тузенко Владимир Иванович).