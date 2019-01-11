2019-01-11T16:41:18+03:00
Общество

Видео с регистратора на автобусе: как произошло столкновение

Шокирующий эпизод распространяют в соцсетях
Алиса КОЗЛОВА
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ДТП с лесовозом и автобусом. 10.01.2019 Сыктывкар.

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В популярном паблике "Жесть Коми" в соцсети "Вконтакте" появилась видео ДТП, в котором пострадали 22 человека. Эпизод был снят регистратором, установленном на автобусе. Видеоприбор зафиксировал, что происходило за несколько секунд до стокновения и сам момент аварии.

Напомним, 10 января в 19:05 на 2 километре автодороги «СыктывкарТроицко-Печорск» произошло ДТП с участием рейсового автобуса (маршрут №25 Сыктывкар – Максаковка) и автомобиля «Мерседес» (лесовоз). Последний при повороте налево в сторону реки не предоставил преимущество автобусу, который двигался со стороны Сыктывкара в сторону поселка Краснозатонский. Автобус и лесовоз столкнулись, в результате аварии пострадали 22 человека. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, ведется расследование инцидента.

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