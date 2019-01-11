Пострадавшему в ДТП возле краснозатонского моста сделана операция

"КП в Коми" продолжает следить за ходом событий, связанных со вчерашним ДТП вблизи краснозатонского моста. Напомним, 10 января в 19:05 в результате столкновения автобуса марки "Лиаз" (следовал под номером 25) и лесовоза "Мерседес" пострадали 22 человека - водитель и пассажиры маршрутного автобуса.

Восемь пострадавших были госпитализированы, трое взрослых пассажиров сейчас проходят лечение в Коми республиканской клинической больнице. Об их травмах и общем состоянии здоровья "КП в Коми" рассказал Александр Коюшев, заместитель главного врача по хирургической помощи КРКБ.

Александр Коюшев: "Сегодня наблюдается положительная динамика в общем физическом состоянии пассажиров"Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Вчера в период с 19:25 до 20:00 в нашу больницу поступили четыре человека, но одной из них лечение не понадолось - это женщина, получившая многочисленные ушибы.Трое остальных пациентов находились в состоянии средней степени тяжести и после диагностического исследования были направлены в три отделения больницы: челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии и торакальной хирургии. Сегодня наблюдается положительная динамика в общем физическом состоянии пассажиров, но есть опасения ухудшения самочуствия и общего состояния здоровья, поскольку с момента аварии прошло немного времени, - сообщил Александр Коюшев.

После аварии 8 человек попали в больницуФото: Алиса КОЗЛОВА

У всех пациентов диагностированы сочетанные травмы, одному пациенту - мужчине 30 лет - понадобилась операция. В результате аварии у него произошел открытый перелом нижней челюсти. Сегодня утром врачи прооперировали пациента. Одна из пострадавших поступила в больницу с переломами ребер, при таких травмах существует риск повреждения или порезов внутренних органов. На данный момент ей даже трудно разговаривать. Третья пассажирка в аварии травмировала голову и серьезно поранила голень (врачи сделали перевязку рваных ран). Всем пострадавшим рекомендован постельный режим.

Рамазан Абакаров:"Больница может обеспечить пациентов всеми необходимыми медицинскими препаратами"Фото: Алиса КОЗЛОВА

- Больница может обеспечить пациентов всеми необходимыми медицинскими препаратами, то есть родственникам не придется дополнительно приобретать лекарства или бинты, - заявил "КП в Коми" главный врач КРКБ Рамазан Абакаров.

Напомним, 10 января в 19:05 на 2 километре автодороги «Сыктывкар – Троицко-Печорск» с участием рейсового автобуса (маршрут №25 Сыктывкар – Максаковка) и автомобиля «Мерседес» (лесовоз). Последний при повороте налево в сторону реки не предоставил преимущество автобусу, который двигался со стороны Сыктывкара в сторону поселка Краснозатонский.