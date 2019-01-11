Пострадавшие в ДТП на краснозатонском мосту проходят лечение в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 10:07 2019-01-11T10:40:24+03:00

Из 22 двух человек, получивших травмы, госпитализация потребовалась только для 8 человек

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Выяснились новые подробности о пострадавших во вчерашнем ДТП на краснозатонском мосту. Напомним, при столкновении автобуса марки "Лиаз" и лесовоза марки "Мерседес" травмы получили 22 человека, но госпитализация потребовалась только восьмерым.

На данный момент известно, что 2 детей направлены на лечение в Детскую республиканскую больницу, мальчик 3 лет - в отделение челюстно-лицевой хирургии, а девочка 11 лет - в травматалогию. Врачи характеризуют их состояние как удовлетворительное. Еще трое пострадавших находятся в Коми республиканской клинической больнице: мужчина 30 лета рождения находится в отделение челюстно-лицевая хирургия, женщина 56 лет рождения доставлена в отделение нейрохирургии, еще одна пострадавшая 59 лет года рождения - в отделение торакальной хирургии. Остальные пострадавшие - две женщины 36 и 56 лет и мужчина 33 лет - были доставлены в Эжвинскую городскую больницу в отделение нейрохирургии. Состояние здоровья всех взрослых оценивается как средней степени тяжести.

Страшное ДТП произошло в Сыктывкаре вчерашним вечером, примерно в 19 часов 5 минут, на 2 километре автодороги «Сыктывкар – Троицко-Печорск» с участием рейсового автобуса (маршрут №25 Сыктывкар – Максаковка) и автомобиля «Мерседес» (лесовоз). Последний при повороте налево в сторону реки не предоставил преимущество автобусу, который двигался со стороны Сыктывкара в сторону поселка Краснозатонский.