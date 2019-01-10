2019-01-10T12:47:34+03:00
Общество

«Некоторые автобусы ходят без кондукторов»: специалисты ЖКХ Сыктывкара проверили маршрутки

Но, в целом, результаты рейда порадовали
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Специалисты Управления ЖКХ столицы проверяли автобусы в течение часаСпециалисты Управления ЖКХ столицы проверяли автобусы в течение часаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Чиновники провели рейд, чтобы проверить качество оказания транспортных услуг в Сыктывкаре. Результаты порадовали: все автобусы ходят по расписанию, а в салонах чисто. Однако без нарушений не обошлась. Два автобуса - №№15 и 19 — ходят без кондукторов, а это нарушение.

Сонные пассажиры сегодня утром, 10 января, были удивлены количеству людей с фотоаппаратами и видеокамерами. Журналисты наблюдали, как специалисты управления ЖКХ столицы проверяли соблюдение городскими автобусами интервалов движения. Также они смотрели, насколько чисто и уютно в салонах общественного транспорта. На проверку каждого автобуса уходило не больше двух минут. За полчаса рейда грубых нарушений обнаружено не было. Все автобусы приезжали и отъезжали в установленное время:

Чиновник отрапортовал, что замечаний обнаружено не было Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Чиновник отрапортовал, что замечаний обнаружено не былоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Существенных нарушений не выявлено, автобусы ходят в соответствии со своими расписаниями. Транспортные средства технически исправны. В салонах — чистота и порядок. Такие рейды будут проводиться регулярно, но периодичность озвучивать не буду для того, чтобы это было приятной неожиданностью для наших перевозчиков, - огласил промежуточные итоги заместитель начальника городского управления ЖКХ Аркадий Горбицкий.

Специалисты проверили десяток автобусов Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Специалисты проверили десяток автобусовФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кстати, два года назад в лютые морозы в первые числа января горожане ждали автобусы по часу. Тогда они завалили мэрию гневными отзывами. Сейчас, к счастью, такой проблемы не наблюдалось. В новогодние каникулы жалоб на срывы расписания не было. «Не знаю, откуда знают наши сотовые телефоны, но люди звонили и благодарили за то, что все автобусы работали хорошо», - отметил Аркадий Горбицкий.

Для водителей рейды - это всегда сюрприз Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Для водителей рейды - это всегда сюрпризФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Однако без ложки дегтя не обошлось. По занавес рейдовых мероприятий проверяющие заметили два автобуса №№15 и 19, которые ездили без кондукторов, а это нарушение муниципального контракта. Соответственно, в адрес перевозчика будут направлены акты, грозящие санкциями.

Свои замечания они фиксировали в блокнот Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Свои замечания они фиксировали в блокнотФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Сейчас на рынке транспортных услуг работают два крупных перевозчика — САТП №1 и Товарищество индивидуальных перевозчиков. В декабре состоялись аукционные мероприятия, на основании которых были заключены муниципальные контракты. Согласно им первая организация обслуживает 9 маршрутов, а вторая 23 маршрута. «При этом на всех наших маршрутах сохраняется цена 23 рубля. Пока повышать стоимость проезда не планируем», - отметила руководитель Товарищества индивидуальных перевозчиков Татьяна Королева.

Водители соблюдали интервалы движения

Водители соблюдали интервалы движения

Отметим, что когда мэрия в сентябре начала работать с Товариществом индивидуальных перевозчиков по прямым контрактам, замечаний было довольно много. Автобусы зачастую задерживались на 10-15 минут. В некоторых случаях пассажирам приходилось ждать полчаса. Судя по итогам сегодняшнего рейда ситуация выправилась.

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