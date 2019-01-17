Первый рейс самолета Усинск-Бугульма перенесли из-за непогоды

Сегодня в усинском аэропорту совершит рейс первый самолет на Бугульму. Вылет был запланирован на 11 часов 20 минут, но в расписание полетов внесли коррективы погодные условия. Пока рейс отложен на неопределенное время.

Отметим, что Бугульма - второй город в Татарстане, связанный с Усинском воздушным путем. Из "нефтяной" столицы регулярно совершают рейсы самолеты в Казань. Курсировать между Усинском и Бугульмой будет борт канадской марки CRJ 200. Билеты на борт отпускаются по цене 6 тысяч 500 рублей.

Как сообщили "КП в Коми" в диспетчерской усинского аэропорта, сегодня в первой половине дня в городе установилась нелетная погода. В связи с чем были перенесены два рейса: в Бугульму и Тюмень.

Отметим, что из усинского воздушного порта совершают рейсы в города России компаний "Комиавиатранс", "Ю Тейр" и "ЮВТ Аэро". Усинск связан регулярным воздушным сообщением с Сыктывкаром, Москвой, Тюменью, Санкт-Петербургом, Ухтой, Казанью, Бугульмой, Пермью, Уфой.

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