2019-01-17T11:41:00+03:00
Общество

Первый рейс самолета Усинск-Бугульма перенесли из-за непогоды

Для "нефтяной столицы" открывают новые воздушные пути
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: www.directmap.ruФото: www.directmap.ru
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Сегодня в усинском аэропорту совершит рейс первый самолет на Бугульму. Вылет был запланирован на 11 часов 20 минут, но в расписание полетов внесли коррективы погодные условия. Пока рейс отложен на неопределенное время.

Отметим, что Бугульма - второй город в Татарстане, связанный с Усинском воздушным путем. Из "нефтяной" столицы регулярно совершают рейсы самолеты в Казань. Курсировать между Усинском и Бугульмой будет борт канадской марки CRJ 200. Билеты на борт отпускаются по цене 6 тысяч 500 рублей.

Как сообщили "КП в Коми" в диспетчерской усинского аэропорта, сегодня в первой половине дня в городе установилась нелетная погода. В связи с чем были перенесены два рейса: в Бугульму и Тюмень.

Отметим, что из усинского воздушного порта совершают рейсы в города России компаний "Комиавиатранс", "Ю Тейр" и "ЮВТ Аэро". Усинск связан регулярным воздушным сообщением с Сыктывкаром, Москвой, Тюменью, Санкт-Петербургом, Ухтой, Казанью, Бугульмой, Пермью, Уфой.

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