Сыктывкарская учительница стала инвалидом после плановой операции: нужна помощь благотворителей

Сыктывкарская учительница Алена Цыпанова стала инвалидом после плановой операции. По чьей вине цветущая молодая женщина стала овощем, выясняет специальная комиссия от Минздрава Коми. А пока родные и близкие девушки собирают деньги для лечения и реабилитации девушки.

5 ноября прошлого года во время операции в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара Алене ввели наркоз, который вызвал анафилактический шок. Наступила клиническая смерть, которая длилась 18 минут. Женщину реанимировали, сердце забилось, но часть мозга умерла. Алёна впала в длительную кому. Только врачам Российского научно-исследовательского нейрохирургического института имени профессора А. Л. Поленова, куда госпитализировали девушку в начале декабря, удалось вывести ее из комы.

- На новогодних каникулах я три дня побыла рядом с Аленой. К ней пускают только на 1-2 часа. Лечащего врача так и не смогла увидеть, ничего конкретного нам не говорят. Алена не реагирует ни на одну мою команду. Я спрашивала: «Доченька, Аленушка, ты хоть меня видишь? Если видишь, то глазками моргни». Она ничего не выполняла. 8 января, когда Алене исполнился 31 год, мы пробыли у нее два часа. Она даже не просыпалась. Ее переворачивали, она даже не открывала глаза, - рассказала «Комсомолке» мама Алены Светлана Николаевна.

Смотря на эту фотографию, сложно представить, что эта молодая красивая женщина стала инвалидом. Фото: соцсети

У мамы пострадавшей очень много вопросов к врачам больницы, где произошел инцидент. Именно поэтому она пошла с заявлением в прокуратуру и Минздав, чтобы специалисты провели оценку действий врачей больницы.

- Медики мне сказали, что Алене ввели стандартный наркоз. Но как может быть анафилактический шок после того, как уже была сделана операция? Почему шла реанимация в течение 18 минут, не понимаю. Можно было запустить сердце в течение 10 минут. Я это знаю, я сама медработник. Врачи клиники сказали лишь, что аллергическая реакция произошла на введение миореклаксанта, который расслабляет гладкую мускулатуру мышц. Я корю себя за то, что не сопровождала Алену во время операции. Я хотела зайти, но меня не пустили с формулировкой, что моя дочка уже взрослая женщина, сама все может рассказать. А вдруг ее не спросили про аллергические реакции? И как это сейчас узнаешь? - отметила женщина.

Сейчас объявлен сбор средств в помощь Алене Цыпановой. В специальной группе публикуют новости об Алёне и отчеты о поступивших средствах. Благодаря помощи благотворителей семье Цыпановых удалось собрать порядка 450 тыс рублей. Средства нужны в период лечения и дорогостоящей реабилитации. Семья пострадавшей благодарна любой посильной помощи.

Реквизиты: держатель карты - мама Светлана Николаевна Цыпанова. No карты 2202 2002 3416 4687, No мобильного банка 8 904 220 95 38.

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