Святыни земли Коми
Коми край всегда привлекал гостей природой, национальной кухней и достопримечательностями.
А храмы – высокие и небольшие, каменные и деревянные, новые и старинные, но всегда величественные и умиротворяющие – неотъемлемая часть исторического и духовного наследия региона. Журнал «КП-Авиа» продолжает знакомить читателей с альтернативной картой святых мест Коми.
Церковь Преображения Господня. Ижемский район
Церковь Преображения Господня оказала бы честь любому губернскому городу, внутреннее убранство церкви было поразительно по пышности и богатству. В 1700 году в Ижме был страшный пожар, истребивший большую часть домов и церковь со всем имуществом.
В 1806 году началось строительство новой каменной двухэтажной церкви с колокольнею над папертью, которое закончилось в 1828 году. Фото izhma-hram.ruФото: Предоставлено "Комсомолке"
В 1773 году ижемцы соорудили новую деревянную церковь, в которую была внесена древняя уцелевшая храмовая икона Преображения Господня. А в 1806 году началось строительство новой каменной двухэтажной церкви с колокольнею над папертью, которое закончилось в 1828 году. Деревянный храм был разобран.
Храм Новомучеников и Исповедников церкви Русской, в земле Коми просиявших. Ухта
Храм Новомучеников и Исповедников церкви Русской, в земле Коми просиявших открыт в 2015 году, спустя 19 лет с начала строительства.
Всего в храме новомучеников установлено девять колоколов. Фото Николая ЗиновьеваФото: Предоставлено "Комсомолке"
Храм преобразил архитектурный облик города. Если сегодня современные бизнес-здания свидетельствуют об экономическом подъеме Ухты, то устремленные в небо купола Храма – о духовном преображении и сплоченности горожан. Всего в храме новомучеников установлено девять колоколов. Самый крупный из них, благовестный, весит 1 тонну 140 килограммов.
Часовня Великомученицы Параскевы Пятницы. Удорский район
Часовня Великомученицы Параскевы Пятницы – древнейший памятник деревянной архитектуры на территории Республики Коми.
Часовня Великомученицы Параскевы Пятницы – древнейший памятник деревянной архитектуры в Коми. Фото Ирины КалининойФото: Предоставлено "Комсомолке"
Параскева Пятница отвечает за семейное благополучие. По поверьям, если женщина бесплодна или у нее умирают дети, она наказана Параскевой за какой-то грех. Его можно отмолить в день Параскевы – совершить паломничество в Кривое и поучаствовать в обряде Омовения. Местный праздник отмечается на Девятой Пятнице от Пасхи. В этот день икона Параскевы Пятницы может принести исцеление.
Стефановская церковь. Усть-Вымский район
Самая древняя каменная постройка Коми края – Стефановская церковь, построенная в середине XVIII века в селе Усть-Вымь.
Самая древняя каменная постройка Коми края. Фото Валентины ОвчинниковойФото: Предоставлено "Комсомолке"
Простому и неброскому облику храма придают мягкость беленые стены и небольшие низкие окна с узким зубчатым карнизом. Первоначально с западной стороны к храму примыкала трапезная и галерея, которые со временем были разрушены. С 1989 года началась новая жизнь храма. Среди заново написанных для иконостаса икон появились образы св. Стефана Пермского, пермских святителей Герасима, Питирима и Ионы.
Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Вуктыл
Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы построена из дерева, что создает в ней особенную атмосферу – уюта, тепла и душевного спокойствия.
Колокольня установлена отдельно и имеет несколько ярусов. Фото: panoramio.comФото: Предоставлено "Комсомолке"
Колокольня установлена отдельно и имеет несколько ярусов. На Пасху и во все дни Светлой седмицы каждый может подняться на звонницу посмотреть, как она устроена и позвонить от всей души в колокола. Эта традиция сложилась еще в XVIII веке, когда в пасхальные дни звонари во многих церквях стали открывать колокольни и уходить отдыхать – единственное время в году, когда звон можно услышать вне богослужебного времени.
Свято-Вознесенский храм. Сыктывдинский район
Свято-Вознесенский храм села Ыб – один из старейших в республике. Основан в 1825 году на левом берегу реки Сысолы и в настоящее время – не только памятник культуры и архитектуры Коми, но и место, куда уже третье столетие приходят люди за духовной поддержкой и утешением.
Основан в 1825 году на левом берегу реки Сысолы.Фото: Фото автора.
В годы советской власти храм пытались закрыть, но отстояли на время. В 1936 году его превратили в зерновой склад до 1956 года, когда благодаря упорству и стараниям прихожан церковь была восстановлена и богослужения возобновились.
Церковь Воскресения Христова. Усинск
Церковь Воскресения Христова – кирпичная трехпрестольная церковь построена на средства благотворителей и прихожан.
В церкви установлен уникальный фаянсовый иконостас. Фото: photoshare.ruФото: Предоставлено "Комсомолке"
В 1992 году на месте строительства освящен крест, 11 мая 2002 года заложен первый кирпич. Первоначально планировалась однопрестольная Свято-Духовская церковь, к моменту начала строительства проект был расширен. Главный престол освящен как Воскресенский, приделы: южный Феодоровский и северный Царственных Страстотерпцев. В церкви установлен уникальный фаянсовый иконостас.
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