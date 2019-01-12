Святыни земли Коми

Коми край всегда привлекал гостей природой, национальной кухней и достопримечательностями.

А храмы – высокие и небольшие, каменные и деревянные, новые и старинные, но всегда величественные и умиротворяющие – неотъемлемая часть исторического и духовного наследия региона. Журнал «КП-Авиа» продолжает знакомить читателей с альтернативной картой святых мест Коми.

Церковь Преображения Господня. Ижемский район

Церковь Преображения Господня оказала бы честь любому губернскому городу, внутреннее убранство церкви было поразительно по пышности и богатству. В 1700 году в Ижме был страшный пожар, истребивший большую часть домов и церковь со всем имуществом.

В 1806 году началось строительство новой каменной двухэтажной церкви с колокольнею над папертью, которое закончилось в 1828 году. Фото izhma-hram.ruФото: Предоставлено "Комсомолке"

В 1773 году ижемцы соорудили новую деревянную церковь, в которую была внесена древняя уцелевшая храмовая икона Преображения Господня. А в 1806 году началось строительство новой каменной двухэтажной церкви с колокольнею над папертью, которое закончилось в 1828 году. Деревянный храм был разобран.

Храм Новомучеников и Исповедников церкви Русской, в земле Коми просиявших. Ухта

Храм Новомучеников и Исповедников церкви Русской, в земле Коми просиявших открыт в 2015 году, спустя 19 лет с начала строительства.

Всего в храме новомучеников установлено девять колоколов. Фото Николая ЗиновьеваФото: Предоставлено "Комсомолке"

Храм преобразил архитектурный облик города. Если сегодня современные бизнес-здания свидетельствуют об экономическом подъеме Ухты, то устремленные в небо купола Храма – о духовном преображении и сплоченности горожан. Всего в храме новомучеников установлено девять колоколов. Самый крупный из них, благовестный, весит 1 тонну 140 килограммов.

Часовня Великомученицы Параскевы Пятницы. Удорский район

Часовня Великомученицы Параскевы Пятницы – древнейший памятник деревянной архитектуры на территории Республики Коми.

Часовня Великомученицы Параскевы Пятницы – древнейший памятник деревянной архитектуры в Коми. Фото Ирины КалининойФото: Предоставлено "Комсомолке"

Параскева Пятница отвечает за семейное благополучие. По поверьям, если женщина бесплодна или у нее умирают дети, она наказана Параскевой за какой-то грех. Его можно отмолить в день Параскевы – совершить паломничество в Кривое и поучаствовать в обряде Омовения. Местный праздник отмечается на Девятой Пятнице от Пасхи. В этот день икона Параскевы Пятницы может принести исцеление.

Стефановская церковь. Усть-Вымский район

Самая древняя каменная постройка Коми края – Стефановская церковь, построенная в середине XVIII века в селе Усть-Вымь.

Самая древняя каменная постройка Коми края. Фото Валентины ОвчинниковойФото: Предоставлено "Комсомолке"

Простому и неброскому облику храма придают мягкость беленые стены и небольшие низкие окна с узким зубчатым карнизом. Первоначально с западной стороны к храму примыкала трапезная и галерея, которые со временем были разрушены. С 1989 года началась новая жизнь храма. Среди заново написанных для иконостаса икон появились образы св. Стефана Пермского, пермских святителей Герасима, Питирима и Ионы.

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Вуктыл

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы построена из дерева, что создает в ней особенную атмосферу – уюта, тепла и душевного спокойствия.

Колокольня установлена отдельно и имеет несколько ярусов. Фото: panoramio.comФото: Предоставлено "Комсомолке"

Колокольня установлена отдельно и имеет несколько ярусов. На Пасху и во все дни Светлой седмицы каждый может подняться на звонницу посмотреть, как она устроена и позвонить от всей души в колокола. Эта традиция сложилась еще в XVIII веке, когда в пасхальные дни звонари во многих церквях стали открывать колокольни и уходить отдыхать – единственное время в году, когда звон можно услышать вне богослужебного времени.

Свято-Вознесенский храм. Сыктывдинский район

Свято-Вознесенский храм села Ыб – один из старейших в республике. Основан в 1825 году на левом берегу реки Сысолы и в настоящее время – не только памятник культуры и архитектуры Коми, но и место, куда уже третье столетие приходят люди за духовной поддержкой и утешением.

Основан в 1825 году на левом берегу реки Сысолы.Фото: Фото автора.

В годы советской власти храм пытались закрыть, но отстояли на время. В 1936 году его превратили в зерновой склад до 1956 года, когда благодаря упорству и стараниям прихожан церковь была восстановлена и богослужения возобновились.

Церковь Воскресения Христова. Усинск

Церковь Воскресения Христова – кирпичная трехпрестольная церковь построена на средства благотворителей и прихожан.

В церкви установлен уникальный фаянсовый иконостас. Фото: photoshare.ruФото: Предоставлено "Комсомолке"

В 1992 году на месте строительства освящен крест, 11 мая 2002 года заложен первый кирпич. Первоначально планировалась однопрестольная Свято-Духовская церковь, к моменту начала строительства проект был расширен. Главный престол освящен как Воскресенский, приделы: южный Феодоровский и северный Царственных Страстотерпцев. В церкви установлен уникальный фаянсовый иконостас.