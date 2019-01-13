Первый этап автогонок «Супершип» в Сыктывкаре: огромные скорости и три переворота на крышу

12 января в Сыктывкаре стартовал новый сезон ледовых трековых гонок «СуперШип», который зрители с нетерпением ждали с конца декабря. В гонках приняли участие семнадцать спортсменов. Борьба за лидерство оказалась серьезной. Не обошлось без столкновений и переворотов на крышу.

В первом в этом сезоне заезде автомобили были оснащены шинами с 4,5-миллиметровыми шипами. Этот фактор гарантировал высокие скорости на ледовом покрытии и упорную борьбу в каждом заезде. Соратников гонщиков, которые наблюдали за исходом гоночных баталий из автомобильного бокса, по традиции засыпало снегом по макушку.

Снежная пыль - это то, чем запомнится этот этап гонокФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В этом году довольно много дебютантов — три сыктывкарца и один кировчанин. По словам руководителя клуба «Супершип» Ивана Турышева, это показатель того, что соревнование развивается. Новичкам среди мастодонтов автосостязания пришлось несладко, но это лишь подстегнуло азарт участвовать в следующих этапах.

Никита Рачин - один из четырех дебютантов нового этапа автогонокФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- До шести утра собирали машину, поэтому даже не спал. Я был такой уставший, что не волновался. Как новичку было некомфортно, когда впереди в снежной пелене ничего не видно, но вдруг другое авто появляется на повороте. К этому просто, наверное, надо привыкнуть. Конечно, буду еще участвовать в заездах «СуперШипа». Не зря же машину собирали с нуля. А пришел в автоспорт благодаря отцу, который занимался им всю жизнь. В общем, я тусил на «СуперШипе» с малолетства, - рассказал Никита Рачин.

Гонка запомнилась многочисленными сцеплениямиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Гонка получилась зрелищной, что подтверждает и главный судья соревнований Виктор Сулимов. За три с лишним часа было три переворота на крышу и несколько дисквалификаций. Еще на этапе квалификации перевернулся Андрей Савостьянов (4). В восьмом заезде не повезло дебютанту соревнований Роману Макарову (11), а в одиннадцатом заезде молодому гонщику Владиславу Рубану (12). Их авто перевернулись на крышу, чем вызвали бурный отклик зрителей.

Зрители очень тепло поддерживали гонщиковФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Люди переживали за спортсменов, но, к счастью, во время опасных манёвов пострадали только авто. Например, лобовое стекло машины Романа Макарова полностью потрескалось. Кстати, любимицей сыктывкарцев продолжает оставаться единственная девушка в сыктывкарском автоспорте — Ирина Ярошенко, которая рассекала трек в авто с логотипом «Красота вперед».

Одно из обидных происшествий прошедшего заезда — выбывание из соревнования опытного гонщика из Кирова, легенды российского автоспорта Сергея Малькова. После трех заездов, которые шли друг за другом, он покинул гонку из-за обрыва привода.

Легенда автосоревнований Сергей Мальков (26) вынужден был покинуть состязание из-за поломки автоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Во время соревнований было несколько дисквалификаций за фальстарты и толчки соперников. Например, эта участь не миновала Владислава Рубана, который получил два замечания и был дисквалифицирован в седьмом заезде. Кировский гость Роман Мельников в одном из последних заездов два раза ударил авто гонщика Сергея Шерстобитова в зад, что категорически запрещается правилами автосоревановния. За это он тоже был дисквалифицирован. В целом, отстранений за нарушения в конкретных заездах было довольно много.

Судьи следили за каждым маневром спортсменовФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Гонка получилась захватывающей. Правда, мало было приезжих гостей: всего три человека из Кирова. Но зато было много дебютантов, которые неплохо отъездили. Как всегда было много столкновений, три раза машины переворачивались. Слава богу, все кончилось хорошо и для спортсменов, и для машин, все они ремонтируются, - отметил главный судья соревнований Владимир Сулимов.

Победу праздновали по традиции - поливанием шампанским. Правда, бутылка открылась только у Николая НовожиловаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В итоге, по сумме набранных балов первое место первого этапа «СуперШипа» досталось Александру Русанову, второе - у Максима Кулешова, третье занял Николай Новожилов. Гонщики после последнего заезда лидеров, который определил победителя, дружно кричали, что первое место было заслуженным . Они даже качали Русанова на руках.

- Столько страстей в парке кипело, когда спортсмены обсуждали гонку. Было много «ушей» ( в профессиональном сленде - переворотов на крышу - ред.) Зрелище зрителям добавили, адреналина гонщики получили. Гонка получилась отличной, - подытожил руководитель клуба «СуперШип» Иван Турышев.