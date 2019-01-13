2019-01-13T17:14:12+03:00
Общество

В Сыктывкаре нашли небезопасную ледовую переправу

Собственнику выписали предписание для устранения нарушений
Поделиться:
Три переправы признали безопаснымиТри переправы признали безопаснымиФото: пресс-служба МЧС по Коми.
Изменить размер текста:

Три из четырех ледовых переправ в Сыктывкаре являются безопасными. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

В ходе профилактического рейда инспекторы ГИМС осмотрели четыре ледовые переправы на реке Вычегда – три автомобильные и одну пешеходную. Они осмотрели состояние ледового полотна и произвели замер толщины льда.

- Три из четырех обследованных переправ, соответствуют предъявляемым требованиям и их эксплуатация является абсолютно безопасной. Однако к переправе на протоке Шарда реки Вычегда имеются замечания, - отметил руководитель группы патрульной службы Сыктывкара Александр Молчанов.

По его словам, там не посыпаны песком съезды на переправу, а знак разрешения проезда не соответствует предъявляемым требованиям. Молчанов добавил, что на собственника переправы выписано предписание для устранения выявленных замечаний.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Доставить в Москву и провести над ним суд!": член Общественной палаты РФ Александр Малькевич о скандальном украинском "пранкере" Вольнове
Ранее житель Украины поглумился над трагедией в Магнитогорске и запустил "фейк" о сотнях погибших при пожаре в "Зимней вишне"
Новости 24
Под Ухтой иномарка врезалась в КамАЗ
В Усть-Вымском районе мужчина купил в сети колеса и остался без денег
В центре Сыктывкара загорелся Nissan Qashqai
В Сыктывкаре автобус попал в тройное ДТП
В Сыктывкаре продлили арест бывшему гендиректору «Северной нефти»
В Усть-Куломском районе столкнулись два грузовика
В Сыктывкаре на 18 дней перекроют улицу Оплеснина
На пожаре в Сысольском районе погибла женщина-инвалид
Усинца будут судить за то, что он нашел карту и потратил деньги с нее
Причины аварии вблизи краснозатонского моста разберут на уровне Главы Коми
Какими необычными именами называют детей в Сыктывкаре?
В Крещение в Коми будет оборудована 41 купель
ОАЭ, WhatsApp и видео: где уральцы провели Новый год
В Коми подорожали яйца, молоко и помидоры
Пьяная ссора сыктывкарцев закончилась поножовщиной
Пострадавшие в ДТП на краснозатонском мосту проходят лечение в Сыктывкаре