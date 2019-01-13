В Сыктывкаре нашли небезопасную ледовую переправу

Три из четырех ледовых переправ в Сыктывкаре являются безопасными. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

В ходе профилактического рейда инспекторы ГИМС осмотрели четыре ледовые переправы на реке Вычегда – три автомобильные и одну пешеходную. Они осмотрели состояние ледового полотна и произвели замер толщины льда.

- Три из четырех обследованных переправ, соответствуют предъявляемым требованиям и их эксплуатация является абсолютно безопасной. Однако к переправе на протоке Шарда реки Вычегда имеются замечания, - отметил руководитель группы патрульной службы Сыктывкара Александр Молчанов.

По его словам, там не посыпаны песком съезды на переправу, а знак разрешения проезда не соответствует предъявляемым требованиям. Молчанов добавил, что на собственника переправы выписано предписание для устранения выявленных замечаний.