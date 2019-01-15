Как ведут соцсети мэры Коми

В век Интернета только у ленивого нет своей страницы в соцсетях. VK, Facebook, Instagram, Twitter – каждый сам выбирает поле для деятельности. Муниципальные власти — не исключение, но только свою личную страницу они использую для решения проблем города и района.

«Комсомолка» составила рейтинг открытости мэров республики в соцсетях и узнала, кто ведет профиль для себя, а кто использует его более креативно. В качестве примера мы выбрали социальную сеть «ВКонтакте».

1 место

Игорь Гурьев

Профиль: vk.com/id336026596

Друзья: 9998 Подписчики: 1277

Игорь Гурьев по праву занял 1 место

Мэр Воркуты по праву занимает первую строчку нашего рейтинга. Мало того, что Игорь Гурьев с охотой добавляет многих, кто стучится ему в друзья, так еще и стена мэра используется по полной программе. Здесь и всевозможные опросы, и новости Воркуты, и жалобы самих горожан. На последние, кстати, градоначальник отвечает сам. Зачастую воркутинцы недовольны качеством уборки снега, вывозом мусора и работой общественного транспорта.

2 место

Валерий Козлов

Профиль: vk.com/id322688982

Друзья: 1060 Подписчики: 91

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов лично отвечает на жалобы на своей странице

Мэр столицы Коми намного уступает своему коллеге из Воркуты. Стена градоначальника в «ВКонтакте» также открыта для жалоб. Часто сыктывкарцы недовольны расчисткой дворов, отсутствием отоплением в домах и уборкой мусора. Валерий Козлов лично отвечает на каждую жалобу. Обычно проблема берется на контроль администрации, либо обратившемуся дается дельный совет. Не забывает Валерий Козлов и про эстетическую сторону профиля – мэр часто делится со своими друзьями фотографиями Сыктывкара и республики.

3 место

Николай Такаев

Профиль: vk.com/takaevnikolay

Друзья: 8459 Подписчики: 40

Николай Такаев ведет страницу в официальном стиле

Мэр Усинска лидирует по количеству страничек в социальных сетях. Помимо «ВКонтакте» у него есть профили в Instagram и Facebook. Однако все они похожи друг на друга. Информация представлена в виде официальных новостей с различных совещаний и посещения градоначальником официальных мероприятий. Комментарии на стене оставлять нельзя, написать личные общения могут только те, кто добавлен в друзья.

4 место

Лариса Титовец

Профиль: vk.com/id344503797

Друзья: 2666 Подписчики: 208

Лариса Титовец сообщает в "ВКонтакте" важные новости города

Аккаунт мэра Инты похож на профиль ее коллеги из Усинска. Канцелярский язык текстов, поздравления с официальными праздниками, отчеты с мероприятий. В личку могут писать только друзья, комментарии на стене закрыты.

5 место

Александр Калинин

Профиль: vk.com/id185064317

Друзья: 1271 Подписчики: 29

Руководитель администрации эжвы ведет страницу для себя

Самым скромным чиновником из нашего рейтинга оказался руководитель администрации Эжвы. Страничка ведется исключительно для себя. На стену выставляются фотографии, делаются репосты из популярных групп.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Как эффективно вести страницы в соцсетях?

Советы от специалиста по персональному брендингу Алены Дьяконовой

1. Показывать себя не только как чиновника, но и как человека – с разных сторон.Во-первых, согласитесь, многочисленные однообразные посты про официальные мероприятия – это скучно, и многие подписчики, вероятно, просто пролистывают это в своей ленте, не читая. Во-вторых, у жителей города и подписчиков аккаунта должен складываться понятный, приближенный к реальности образ – чем живет этот человек, какие у него убеждения, есть ли семья и друзья, хобби и увлечения, отношение к жизни и прочим аспектам. В соцсетях надо быть реальным человеком. Насколько открыть свою жизнь – решает каждый сам. Но по итогу вся информация, размещаемая на страничке в соцсетях должна вести к тому, что вас знают, понимают и доверяют как человеку.

2. Регулярность – одно из самых важных правил ведения соцсетей. Насколько часто выкладывать информацию - каждый день или пару раз в неделю – смотрите сами по активности ваших подписчиков и наличию информационных поводов. Но делать это нужно регулярно. Нельзя забрасывать свою страницу надолго. Иначе у подписчиков возникают мысли: «что-то не так, что-то случилось» или «про нас забыли».

3. Если физически нет возможности отвечать на вопросы или комментарии на вашей стенке – лучше их закрыть. Оставленные без ответов посты с вопросами или возмущением подписчиков – плохой показатель. Даже если вы лично с этими людьми списались и дали ответ, пообщались лично, помогли – об этом никто не узнал, кроме вас двоих. Можно написать в закрепленном посте все возможные виды связи с вами: номер телефона приемной, адрес, электронная почта и пр.

4. Интерактив – надо постараться время от времени создавать поводы для получения обратной связи, например, в форме опросов или голосования. Необходимо вовлекать подписчиков к диалогу, увеличивать их активность.

5. Один из трендов в соцсетях 2018 и 2019 года – видеоконтент. Стоит активно использовать не только посты в виде текста, но и видеообращения, прямые эфиры. Самое главное – заранее обозначайте день, время и тему прямых эфиров.

6. Фотография на аватарке должна быть профессиональная. Должно быть хорошо освещено и видно лицо.

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