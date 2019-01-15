2019-01-15T12:18:16+03:00
Общество

Специалист рассказал о появлении волков под Сыктывкаром: «Виноват человеческий фактор»

Хищников привлекают свалки и бесхозные собаки
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из открытых источниковФото из открытых источников
Изменить размер текста:

Под Сыктывкаром заметили двух огромных волков. Жители города видели хищников на трассе между Краснозатонским и Максаковкой, а также на повороте к поселку Марты-Ю. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Волков заметили 2 и 13 января. В первый раз они перебегали дорогу в районе остановки «Школа-интернат» в Максаковке. По слухам той же ночью загрызли собаку, которая жила у гаражей. Второй раз серых хищников увидели у Марты-Ю. «После полуночи на повороте в сторону к поселку передвигались два больших волка», - сообщает местная жительница Галина Эксина.

В Минприроды знают о волчьей проблеме в пригороде Сыктывкара. Специалисты управления охраны использования животного мира и охотничьих ресурсов ведомства выезжали в поселок Верхняя Максаковка на прошлой неделе.

- Официальные сообщения от местных жителей не поступали, но по информации, которая появилась в соцсетях, мы выезжали в Максаковку со специалистами на предмет реагирования по факту появления диких животных на территории населенных пунктов. Со слов работников трех учреждений — школы-интерната, оздоровительного центра и дома ветеранов — рядом с гаражами, которые граничат с участком лесного фонда, волки утащили собаку. Но информация эта не подтвердилась. Вообще нет ничего удивительного в том, что в населенные пункты, которые граничат с участками лесного фонда, периодически выходят дикие животные. В большинстве своем виноват человеческий фактор: свалки и бесхозные собаки, - отметил начальник управления Андрей Климов.

По словам специалиста, в Максаковке территория не огорожена, с трех сторон — участки леса, то есть выход диких животных потенциально возможен. Хищники очень мобильны, они крайне редко находятся на одном месте. Все сообщения о волках, которые периодически появляются в соцсетях, прорабатываются специалистами управления, то есть этот вопрос находится на постоянном контроле специалистов Минприроды РК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стая промышляющих в селе Ыб волков снова попала на видео

Местные жители опасаются поздним вечером выходить из дома (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сыктывкарцы выйдут на "Лыжню России" раньше, чем остальные жители России
В Ухте горожанка лишилась 37 тысяч рублей, пытаясь сдать квартиру через "Авито.ру"
В Ухте нашли трупы жестоко зарезанных мужчины и женщины
Бомбы, обмороки и звонки в службу «112»: с каких происшествий начался новый год в Коми
Стало известно, как себя чувствуют пострадавшие в аварии возле краснозатонского моста
В связи с резонансным ДТП вблизи краснозатонского моста в столице Коми перенесли место для купели
Полиция Воркуты будет искать преступников, которые украли фигуру Снегурочки
Во время новогодних каникул в Сыктывкаре родились три двойни
В Коми комфортная погода в середине недели сменится снегопадами
В Сыктывкаре водитель сбил пенсионерку и скрылся
Под Ухтой иномарка врезалась в КамАЗ
В Усть-Вымском районе мужчина купил в сети колеса и остался без денег
В центре Сыктывкара загорелся Nissan Qashqai
В Сыктывкаре автобус попал в тройное ДТП
В Сыктывкаре продлили арест бывшему гендиректору «Северной нефти»
В Усть-Куломском районе столкнулись два грузовика
В Сыктывкаре на 18 дней перекроют улицу Оплеснина
На пожаре в Сысольском районе погибла женщина-инвалид
Усинца будут судить за то, что он нашел карту и потратил деньги с нее
Причины аварии вблизи краснозатонского моста разберут на уровне Главы Коми
Какими необычными именами называют детей в Сыктывкаре?
В Крещение в Коми будет оборудована 41 купель
ОАЭ, WhatsApp и видео: где уральцы провели Новый год
В Коми подорожали яйца, молоко и помидоры
Пьяная ссора сыктывкарцев закончилась поножовщиной
Пострадавшие в ДТП на краснозатонском мосту проходят лечение в Сыктывкаре