Специалист рассказал о появлении волков под Сыктывкаром: «Виноват человеческий фактор»

Под Сыктывкаром заметили двух огромных волков. Жители города видели хищников на трассе между Краснозатонским и Максаковкой, а также на повороте к поселку Марты-Ю. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Волков заметили 2 и 13 января. В первый раз они перебегали дорогу в районе остановки «Школа-интернат» в Максаковке. По слухам той же ночью загрызли собаку, которая жила у гаражей. Второй раз серых хищников увидели у Марты-Ю. «После полуночи на повороте в сторону к поселку передвигались два больших волка», - сообщает местная жительница Галина Эксина.

В Минприроды знают о волчьей проблеме в пригороде Сыктывкара. Специалисты управления охраны использования животного мира и охотничьих ресурсов ведомства выезжали в поселок Верхняя Максаковка на прошлой неделе.

- Официальные сообщения от местных жителей не поступали, но по информации, которая появилась в соцсетях, мы выезжали в Максаковку со специалистами на предмет реагирования по факту появления диких животных на территории населенных пунктов. Со слов работников трех учреждений — школы-интерната, оздоровительного центра и дома ветеранов — рядом с гаражами, которые граничат с участком лесного фонда, волки утащили собаку. Но информация эта не подтвердилась. Вообще нет ничего удивительного в том, что в населенные пункты, которые граничат с участками лесного фонда, периодически выходят дикие животные. В большинстве своем виноват человеческий фактор: свалки и бесхозные собаки, - отметил начальник управления Андрей Климов.

По словам специалиста, в Максаковке территория не огорожена, с трех сторон — участки леса, то есть выход диких животных потенциально возможен. Хищники очень мобильны, они крайне редко находятся на одном месте. Все сообщения о волках, которые периодически появляются в соцсетях, прорабатываются специалистами управления, то есть этот вопрос находится на постоянном контроле специалистов Минприроды РК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стая промышляющих в селе Ыб волков снова попала на видео

Местные жители опасаются поздним вечером выходить из дома (подробности).