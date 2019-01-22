Знаменитая "щука" наберет студентов из Коми

В год театра весьма символично, что известный на всю страну театральный институт имени Бориса Щукина, в народе более известный как "щука", готов принять на учебу студентов из Республики Коми. Национальный музыкально-драматический театр объявил набор абитуриентов в национальную студию, которым предстоит обучаться актерской профессии в престижном вузе.

Экзамены пройдут летом, как только закончится учебный год. Оценивать артистические способности соискателей намерены ведущие преподаватели актерского мастерства - ректор вуза Евгений Князев (известен по главной роли в сериале "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", по роли Бориса Пастернака в сериале "Зеркала", а также Иосифа Сталина в фильме "Орлова и Александров"), старший преподаватель института Валерий Маркин и будущий мастер-художественный руководитель курса Владимир Сажин (в 2017 году выпустил курс национальной коми студии).

- Планируется набрать группу из 10 человек - по пять девушек и юношей. Все абитуриенты обязаны владеть коми языком, хотя бы на уровне разговорной речи. На экзамен рекомендуется выучить стихи, басни или прозу. Желательно иметь в запасе 2-3 разноплановых литературных произведения: патриотической, любовной или юмористической тематики. Мастера нередко просят соискателей прочитать самые разные художественные произведения, чтобы сразу понять, в каком амплуа наиболее органичен будущий актер, - разъяснила тонкости вступительных экзаменов Светлана Горчакова, главный режиссер Национального музыкально-драматического театра РК.

Учеба в "щуке" длится четыре года, по окончании института выпускники обязаны будут вернуться в Сыктывкар и отработать минимум три года в труппе Национального музыкально-драматического театра. Руководитель театра набирает молодежь для будущих постановок.

- Я не собираюсь ограничиваться в строго определенном амплуа, мне инетеренсы разные юноши и девушки - лирические герои и героини, характерные актеры, бытовые герои и героини, деревенские люди. Но большое значение будет иметь внешность абитуриента и его речь. Будущий актер должен быть стройным и подтянутым, при этом не иметь хронических заболеваний и ярко выраженных дефектов речи, - уточнила Светлана Горчакова.

Экзамены пройдут на сцене актового зала администрации Сыктывкара.