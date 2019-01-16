Молчаливый бойкот: жители Коми не оплачивают квитанции по вывозу мусора

Жители нескольких районов Коми устраивают молчаливый бойкот новому региональному оператору по вывозу твердых бытовых отходов. Они просто не оплачивают квитанции ООО «Ухтажилфонда», намереваясь доказывать свое право на это в суде. Но юристы правового отдела нового оператора уверены, что акция протеста ни к чему не приведет. Оплачивать квитанции все равно придется, притом уже с набежавшими пенни.

В группе «Подслушано Микунь» 14 января появилось сообщение о том, что горожане, недовольные работой «Ухтажилфонда», могут не платить за работу службы.

- Квитанцию оплачивать не обязательно. Вы лично с ними не заключали никакой договор. Эта квитанция- оферта, то есть предложение о заключении сделки. Если вы её оплачиваете, то автоматически соглашаетесь на получение услуги. В дальнейшем вы будете обязаны оплачивать счета каждый месяц. Нам нужно всем вместе подавать в суд и не бояться отстаивать свои права. Правда на нашей стороне, - пишет аноним.

В комментариях под постом многие люди написали, что принципиально не будут платить по счетам. Но они не уверены, что закон на их стороне: «Я тоже не плачу, но долг растет. Что делать?» - спрашивает жительница Усть-Выми Ольга. Но люди сделали вывод: «Пока не произведем первый платеж, договор в силу не вступит».

В отделе правового регулирования управления регионального оператора ООО «Ухтажилфонд» с мнением жителей Коми не согласны.

- Форму типового договора утвердило правительство России. Это публичная оферта, то есть предложение будет действовать автоматически, это конклюдентное действие. Другими словами, если человек образует отходы, значит он должен воспользоваться услугами по их вывозу, захоронению и утилизации отходов. Экология в России находится в плачевном состоянии. Сейчас, чтобы решить проблему, надо открывать мусороперерабатывающие заводы. Для этого и запускается так называемая «мусорная реформа», и мы, как одни из ее винтиков, обязаны вывозить мусор независимо от того, есть договор или нет. Обязательным договор является лишь для юридических лиц и управляющих организаций. Но, если житель многоквартирного дома или частного сектора хочет видеть договор на руках, он может обратиться к нам, мы ему его оформим индивидуально. Но договор будет такой же, как и для всех – типовой формы, установленной правителством РФ. То, что договора на руках нет, не означает, что человек не образует отходы. В итоге, не платящий просто копит задолженность, а мы с процентами взыщем ее по суду, - пояснили в ООО «Ухтажилфонде».

Региональный оператор уверен, что каждый житель Коми образует отходы, и исключений из общего правила нет. Однако, некоторые жители Коми пишут, что это не так.

- Я лично не выношу мусор, я не бросаю его нигде. Биоотходы идут в компост. Пластик я набираю в мешок и продаю на ПВХ крошку. Стекло добавляю в строительные блоки. У меня нет отходов, - пишет один из пользователей сети.

Что делать людям, которые организовали «безмусорное существование», пока не ясно. Кстати, как пояснили в «Ухтажилфонде» тариф, которым недовольны все жители Коми, установило региональное правительство. Однако есть вероятность, что с 20-го года он даже уменьшится.

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