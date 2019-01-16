2019-01-16T12:37:36+03:00
Общество

Ради справки для перерасчета за вывоз ТКО ухтинцы часами стоят в очередях

Учреждение, где можно получить документ, работает лишь два раза в неделю
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: vk.com/pravda_uhtaФото: vk.com/pravda_uhta
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Жители республики продолжают тяжело переносить переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Напомним, теперь плата начисляется не за квадратные метры, а за количество проживающих в помещении: 50,37 за дома с печным отоплением и 115, 5 – с центральным.

В связи с этим многие захотели уточнить количество прописанных у них членов семьи, чтобы получить перерасчет за мертвые души. Для этого они стали обращаться в ближайшие пункты выдачи подобных справок. Так, ухтинцы направились в местный КУМИ (комитет по управлению муниципальным имуществом АМОГО «Ухта»), который находится по адресу улица Оплеснина, 11. Ситуация осложнилась тем, что справки выдают всего два дня в неделю: в понедельник и четверг, до 17:15. Перерыв на обед у работников КУМИ с 13:00 до 14:00.

- КУМИ принимает только в рабочее для большинства время и с перерывом на обед. Электронная регистрация в него не производится и заранее записаться или заказать справку невозможно. Вывески с наименованием учреждения и регламента предоставления муниципальных услуг населению не обнаружено. Я простояла в очереди полтора часа, - возмущается ухтинка.

Фото: vk.com/pravda_uhta

Фото: vk.com/pravda_uhta

Досталось в этой истории и работникам «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» (далее - «МФЦ»). Организация находится в одном здании с КУМИ и сотрудницам «МФЦ» часто приходится выслушивать претензии от возмущенных ухтинцев об их, как оказалось, плохой работе.

- «МФЦ» принимает на себя весь негатив. Есть путаница, а люди не желая разбираться, высказывают его в адрес наших работников, - пояснили «КП-Коми» в отделе регионального развития компании.

Кстати, жители Коми могут получить заветный перерасчет за ноябрь-декабрь не только за изменение прописанных людей в доме. В пресс-службе "Коми энергосбытовой компании" «КП-Коми» пояснили, что вернуть деньги можно за: 1) временное отсутствие человека, если при это этом предоставить билеты, 2) путаницу с видом отопления. При этом собственникам необходимо обратиться с техническим паспортом индивидуального жилого дома или справкой с БТИ о наличии печного отопления в жилом помещении в адрес своей управляющей компании.

- База не совершенна, с помощью жителей республики мы будем ее улучшать, - прокомментировали ситуацию в офисе компании.

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Очередь в Ухте.

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