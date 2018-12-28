2018-12-28T11:13:02+03:00
Недвижимость

Сыктывкарцам пришли неправильные счета за вывоз мусора

Собственникам домов с печным отоплением необходимо обратиться к представителям "Коми энергосбытовой компании"
Ольга СОЛОВЕЙ
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некоторым сыктывкарцам пришли неправильные счета за вывоз ТБОнекоторым сыктывкарцам пришли неправильные счета за вывоз ТБОФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Собственникам домов с печным отоплением пришли неправильные квитанции за вывоз мусора. Ошибка произошла из-за отсутствия в АО «Коми энергосбытовая компания» (данная организация является оператором ООО «Ухтажилфонд по начислению платежей) сведений о наличии в многоквартирных и частных домах печного или централизованного отопления.

Ежемесячная плата за вывоз мусора для граждан, проживающих в жилом фонде с печным отоплением составляет 50 рублей 37 копеек. Однако сыктывкарцам, которые проживают в индивидуальных жилых домах, пришли квитанции за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в которых их расчитали, как жильцов домов с централизованным отоплением. Таким образом, на одного проживающего был выставлен счет на сумму 115,5 рублей.

Чтобы получить перерасчет за ноябрь-декабрь и урегулировать вопроса в целом, собственникам необходимо обратиться с техническим паспортом индивидуального жилого дома или справкой с БТИ о наличии печного отопления в жилом помещении в адрес АО «Коми энергосбытовая компания» по адресу: г. Сыктывкар, ул. 28-й Невельской дивизии, д. 27. Режим работы ежедневно с 9:00 до 18:00. в субботу с 9:00 до 13:00.

Также граждане могут обратиться непосредственно в адрес регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Ухтажилфонд» по телефону: 8-800-350-39-62 (звонок по Республике Коми бесплатный).

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