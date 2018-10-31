В Минэнерго Коми объяснили, зачем повышать тарифы на мусор

СЕГОДНЯ 16:08 2018-10-31T16:08:54+03:00

Уже с завтрашнего дня жителям Коми нужно будет по-новому платить за мусор.

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Уже с завтрашнего дня жителям Коми нужно будет по-новому платить за мусор. Напомним, для граждан, проживающих в домах с центральным отоплением, стоимость услуги составит 165 рублей. А для селян, чьи дома отапливаются печкой, - 72,08 рублей.

На прямой линии в общественной приемной главы «Комсомолка» спросила у заместителя министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми Анны Тюрниной главную цель этой мусорной реформы.

- Основная задача – снизить нагрузку на окружающую среду и добиться объема перерабатываемого мусора с 70% до 60% к 2024 году, - пояснила Анна Тюрнина. - Сейчас мы настолько замусорились, что мусор есть везде: в лесу, на даче. Везде несанкционированные свалки. Законных полигонов в Коми только 10. С 1 ноября мусор будет вывозиться только на них. Одна из целей нововведений– запрет вывозы мусора не несанкционированные свалки. Тариф на это и рассчитан, ведь будут большие транспортные расходы.

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