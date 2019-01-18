2019-01-18T13:21:41+03:00
Общество

«При любой погоде неизменно одно - нас ждет прорубь». Моржи дают советы, как не замерзнуть в ледяной воде на Крещение

Уже сегодня ночью православные будут праздновать Крещение Господне, одна из главных традиций которого — купание в проруби
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из группы «Моржи Сыктывкара + Закаливание» и из архива героев статьиФото из группы «Моржи Сыктывкара + Закаливание» и из архива героев статьи
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Уже сегодня ночью православные будут праздновать Крещение Господне, одна из главных традиций которого — купание в проруби. Окунание в ледяной воде для многих — забава ради прикольного фото. Этого не приемлют те, для кого купание — целая философия. «Комсомольская правда в Коми» поговорила с несколькими моржами об их образе жизни, отношениях с холодной водой и возможностях человеческого организма.

Павел Торопов: «Купался в минус 32»

Фото из архива героя статьи статьи

Фото из архива героя статьи статьи

- Не советую неподготовленному человеку сразу нырять в прорубь. Нужно привыкать постепенно, повышая «уровень холода» с каждым купанием. Как правило, я захожу в реку или в прорубь, когда река встала, окунаюсь, проплываю минуту или полторы, а затем завершаю водные процедуры. Самая низкая температура, при которой купался, была минус 32 градуса. Ощущения после закаливания всегда невероятные. Во-первых, чувство удовлетворения: я сделал то, что другие боятся. Во-вторых, просто кайф от воды и воздуха.

Роман Попов: «Температура на улице - не показатель того, буду купаться или нет»

Фото из архива героя статьи статьи

Фото из архива героя статьи статьи

- Я стал моржевать с марта этого года, то есть уже восемь месяцев. Перед заходом в воду я всегда делаю мини-зарядку: отжимания, прыжки, приседания. Главное правило – не быть замерзшим. Закаливание укрепило мой дух, характер и здоровье. Плюс ко всему мой круг общения наполнился смелыми и позитивными людьми. Самая низкая температура, при которой купался, была минус 21 градус. Но для меня температура на улице - не показатель того, буду я закаливаться или нет. При любой погоде неизменно одно: меня ждет прорубь.

Алексей Михайлусов: «Нельзя окунаться второпях или не подготовившись»

Фото из архива героя статьи статьи

Фото из архива героя статьи статьи

- Занимаюсь моржеванием уже пять лет. Существует разные подходы к окунанию. Кому-то нравится окунаться с головой, другим нет, есть люди, которым надо погрузиться в воду три раза, но и немало тех, кому хватает одного. У каждого свои привычки и потребности. Правда, окунание - это не первая процедура, с которой надо знакомиться с закаливанием. Для начала можно, например, меньше одежды использовать в быту. Главные принципы закаливания — это регулярность, постепенность, правильный настрой и чувство собственного тела. Если их не соблюдать, то это ни к чему хорошему не приведет. Надо контролировать свое состояние и делать все в меру. Нельзя окунаться второпях или не подготовившись.

Дмитрий Савостьянов: «Чувство дискомфорта от холода становится меньше с каждым купанием»

Фото из архива героя статьи статьи

Фото из архива героя статьи статьи

- Окунуться начал примерно года два назад. Друг позвал на Крещение, с тех пор пошло-поехало: периодически окунаюсь раз в неделю или раз в две недели. Мне нравится ощущение, когда выходишь из воды. Так называемое послевкусие. А, вообще, я мерзляк. Помню, как второй раз в жизни залез в воду на пять секунд и подумал: «Да все, хватит, как они там, моржи, по две минуты сидят». Со временем чувство дискомфорта от мороза становится уменьшается. Однажды даже засекал, сколько времени могу находиться в холодной воде: получилось полторы минуты.

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