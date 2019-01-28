Бывший тележурналист Максим Катаев добивается смягчения условий содержания на зоне

В Верховном суде Коми будет рассмотрено заявление экс-корреспондента телеканала "Юрган" Максима Катаева. Осужденный за смерть супруги бывший тележурналист добивается смягчения режима содержания.

Напомним, в августе 2015 году Максим Катаев был осужден на шесть лет колонии строгого режима. Журналиста признали виновным сразу по трем статьям Уголовного Кодекса РФ - причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои.

Тогда по решению Сыктывкарского горсуда фигурант был отправлен в колонию строгого режима. Сейчас осужденный добивается перевода на более мягкие условия содержания. Верховный суд Коми рассмотрит ходатайство Максима Катаева уже завтра, 29 января. Отметим, что Печорский районный суд уже отказал сидельцу в смягчении приговора.