Поиски убитых Анастасии Щетининой и Анны Нестеровой приостановлены

В Сыктывкаре и Ухте временно приостановили поиски двух пропавших женщин. Об этом "КП-Коми" рассказали в Следственном комитете РК.

Напомним, 38-летняя ухтинка Анастасия Щетинина пропала 9 ноября. 13 ноября было объявлено, что по подозрению в убийстве задержан муж пропавшей женщины и его сообщница. На следующий день была задержана еще одна сообщница пары. По версии следствия, 9 ноября муж Анастасии задушил ее, спрятал тело в чемодан, который затем выкинул в реку. 16 ноября подозреваемых поместили под стражу на два месяца. Чемодан с телом ищут до сих пор.

43-летняя сыктывкарка Анна Нестерова пропала в начале ноября. Ее искали всем городом, а затем возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Вскоре оперативники задержали предполагаемого убийцу. Он признался, что избил Анну, а затем утопил. Труп женщины начали искать водолазы в районе Доручастка.

Тела обеих женщин искали по акватории рек Вычегда и Ухта. Привлекались спасатели, сотрудники МЧС, полиция, волонтеры. Использовались моторные плавсредства, в том числе после замерзания рек катера на воздушной подушке. В поисках участвовали служебно-розыскные собаки, ориентированные на обнаружение тел.

На данный момент поисковые мероприятия временно приостановлены до установления надежного ледостава, после чего работы будут продолжены с применением подводных управляемых поисковых аппаратов, оборудованных видеокамерами с высоким разрешением

Следователями СК уже собрана определенная доказательственная база, подтверждающая обоснованность выдвинутых и отрабатываемых версий по каждому делу. Расследование уголовных дел продолжается.

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