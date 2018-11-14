2018-11-14T16:08:37+03:00
Происшествия

Суд решит, отправится ли в СИЗО подозреваемый в убийстве пропавшей ухтинки

Мера пресечения для подозреваемого будет определена уже сегодня
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Анастасия Щетинина бесследно исчезла 9 ноября Фото: vk.comАнастасия Щетинина бесследно исчезла 9 ноября Фото: vk.comФото: vk.com
Изменить размер текста:

Сегодня Ухтинский городской суд определит, что ждет в ближайшей перспективе подозреваемого в убийстве Анастасии Щетининой. Напомним, 38-летняя жительница Ухты бесследно пропала утром 9 ноября и до сих пор не найдена. Следственный комитет по факту ее исчезновения возбудил уголовное дело по статье "убийство". Под подозрение правоохранительных органов попал экс-супруг женщины, а также его приятель. Второму подозреваемому предъявлено обвинение в сокрытии следов преступления.

Оба фигуранта задержаны, а сегодня для них будет определена мера пресечения. Не исключено, что обоих подозреваемых отправят в следственный изолятор.

Напомним, чтобы найти Анастасию Щетинину сплотились сотни волонтеров, которые несколько дней вдоль и поперек прочесали Ухту и ее окрестности. Известные медиумы со всей России давали советы, где искать молодую ухтинку. 12 ноября, стало известно, что поиски добровольцами приостановлены. Вчера, 13 ноября, в соцсетях распостраняют информацию, что тело погибшей нашли в реке волонтеры поиска. Следственные органы опровергают данные добровольцев. Поиски продолжаются.

В тоже самое время родственники пропавшей находятся на грани отчаяния. Ее сестра на личной странице в соцсети "Вконтакте" сообщила о смерти Анастасии Щетининой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Бегал по клетке и резал руки": у лже-ФСБшника, который выманил у дамы сердца 4 млн рублей, нашлась еще одна обманутая "невеста"
На первом судебном заседании выступила потерпевшая из Москвы, а на втором подсудимый устроил истерику и пытался порезать кожу на руках
Новости 24
Шахта "Интинская" возобновила добычу угля
Волонтеры рассказали, кто распустил ложный слух об обнаруженном трупе ухтинки
Мэрия Сыктывкара в соцсетях обсуждает с жителями города проблему мусора
В Сосногорском районе пропал 43-летний мужчина
Жители Коми могут подарить праздник детям из трудных семей
Горожане боятся выгуливать собак в Мичуринском парке из-за протекающей канализации
В Сыктывкаре участок на перекрестке Ленина-Орджоникидзе отошел компании «СКАТ»
В Сыктывкаре перестали искать тело убитой 43-летней женщины
Галина Лапшина покинула совет Сыктывкара со слезами на глазах
Сыктывкарец, разбивший памятник рублю, полностью признал свою вину
В Коми придет потепление
Стала известна причина пожара по Ухтой, в котором пострадали четыре человека
В Ухте пьяный водитель без прав врезался в столб: пострадала пассажирка
После исчезновения женщины из Ухты завели уголовное дело
В воскресенье в Коми снег и сильный ветер
В Ухте ищут таинственно пропавшую блондинку
Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении