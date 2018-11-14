Суд решит, отправится ли в СИЗО подозреваемый в убийстве пропавшей ухтинки

Сегодня Ухтинский городской суд определит, что ждет в ближайшей перспективе подозреваемого в убийстве Анастасии Щетининой. Напомним, 38-летняя жительница Ухты бесследно пропала утром 9 ноября и до сих пор не найдена. Следственный комитет по факту ее исчезновения возбудил уголовное дело по статье "убийство". Под подозрение правоохранительных органов попал экс-супруг женщины, а также его приятель. Второму подозреваемому предъявлено обвинение в сокрытии следов преступления.

Оба фигуранта задержаны, а сегодня для них будет определена мера пресечения. Не исключено, что обоих подозреваемых отправят в следственный изолятор.

Напомним, чтобы найти Анастасию Щетинину сплотились сотни волонтеров, которые несколько дней вдоль и поперек прочесали Ухту и ее окрестности. Известные медиумы со всей России давали советы, где искать молодую ухтинку. 12 ноября, стало известно, что поиски добровольцами приостановлены. Вчера, 13 ноября, в соцсетях распостраняют информацию, что тело погибшей нашли в реке волонтеры поиска. Следственные органы опровергают данные добровольцев. Поиски продолжаются.

В тоже самое время родственники пропавшей находятся на грани отчаяния. Ее сестра на личной странице в соцсети "Вконтакте" сообщила о смерти Анастасии Щетининой.