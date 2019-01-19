«Окунаюсь уже 10 лет с мечтой вернуть зрение»: сыктывкарцы рассказали, зачем приходят к купели на Крещение

В столице Коми в самом разгаре крещенские купания, которые будут продолжаться до позднего вечера. У иордани возле понтронного моста на Заречье выстраивались в очередь морозостойкие сыктывкарцы, которые планировали окунуться в освященной воде. «Комсомолка» узнала у горожан, для чего они приходят к купели каждый год.

Утром в Свято-Стефановском соборе прошло торжественное богослужение в честь православного праздника. Затем от церкви до места купания с песнопениями, хоругвями и иконами двинулся крестный ход.

Крестный ход собрал несколько десятков православныхФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

К 11:00 он приблизился к специально оборудованным купелям, где дежурили спасатели и полицейские. На лед пускали ограниченное количество людей в целях безопасности. «Лед очень тонкий!» - предупреждали стражи правопорядка. Поэтому основная масса пришедших следила за обрядом освящения воды издалека.

Некоторым водичка показалась теплойФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Пока верующие ждали архиепископа отец Александр Никитенко из прихода Рождества Христова, который находится в Нижнем Чове, решил раздать конфеты дежурившим у купели спасателям. «А то совсем заскучали», - отметил веселый священник.

Отец Александр Никитенко подарил свое внимание всемФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Прибывший с небольшим опозданием архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим совершил чин Великого освящения воды в купели. Этот обряд совершается и в православных храмах, и под открытым небом на реках, и в прудах, и в колодцах.

Основная масса православных следила за чином освящения из-за оградыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После он напомнил горожанам об истории этого праздника и о чудесах, которые дарит крещенская вода. Например, вода в Иордани после погружения креста течет вспять. «И все паломники в Иерусалиме удивляются, мол, как это против течения! Это то, что нельзя объяснить простой логикой», - подытожил архиепископ, пожелав всем счастья.

Освященная вода, по мысли верующих, приобретает особые качества и становится святыней. Сразу же после обряда освящения горожане ринулись к купели, чтобы омыть лицо и наполнить заготовленные бутылки водой.

Сразу после освящения горожане стали омывать лицоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Крещенская вода всегда теплая. Да, на самом деле она обладает чудодейственными свойствами. Кстати, на Руси женщины в полночь на 19 января снегом умывались, чтобы красоту сохранить. Также снег кидали в колодцы, чтобы они были полноводными, - рассказала Мария Удальцова (на фото в красной куртке).

После торжественной части у купели неподалеку выстроилась очередь из смелых горожан. Некоторые из них окунались в первый раз:

Новички чувствовали себя в воде прекрасноФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Очень-очень давно планировали окунуться с подругой. Все эти годы готовилась к этому морально, - призналась Светлана Жижева, которая стоически пережила встречу с ледяной водой.

Некоторые горожане пришли в этот день к купели не для того, чтобы покупаться, а для того, чтобы полюбоваться на тех, кто не боится холодной воды.

Для других купание в иордани - это бесплатное представлениеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

На самом деле, интересно было наблюдать, как меняются лица людей с заходом в купель. Кто-то медленно и степенно окунался три раза, не забыв произносить «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь».

Горожане стоически переживали встречу с ледяной водойФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кто-то окунался очень быстро и спешил покинуть купель с невероятной скоростью.

Брызги, фырканье, смех - все это сопровождало купаниеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Некоторые надевали шерстяные носки на ноги и платочки на голову, полагая что это позволить им не замерзнуть.

Многие надевали на голову платочек, а на ноги - носкиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Многие приходят к иордани уже не в первый год, чтобы испытать ни с чем несравнимое чувство вновь:

Горожане делятся, что купание вызывает невероятные эмоцииФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- В первый раз купалась в прошлом году. Нереальные ощущения! Я испытывала какое-то прекрасное воодушевление. Поэтому решила прийти и в этом году, - рассказала Татьяна Тырон.

Довольные фырканья, всплески и легкие вскрики — все это сопровождало крещенские купания. Правда, не все горожане было рады повышенному вниманию фотографов к ним. Кто-то вежливо, а кто-то весьма агрессивно просил не наводить объективы камер.

Для многих горожан окунание в Крещение — это не просто дань моде. Например, Сергей Козловский окунается уже третий год после того, как уверовал в Бога. «Начинающим моржам я бы посоветовал просто прийти и окунуться. И, конечно же, ходить в церковь».

Некоторые приходили окунуться, потому что уверовали в БогаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Это такой великий праздник, это такое счастье! Грех сидеть дома. Окунуться в купели 19 января — это настоящая честь для меня, - призналась Яна Гаврилова.

Большинство женщин окунались медленно и степенноФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Для некоторых Крещение — эта вера исцеления. 71-летний Виктор Кокорев 15 лет назад лишился зрения в результате ДТП. «Не гоняйте со скоростью 169 километров в час», - предостерегает он. Дедушка, заручившись поддержкой жены, приходит искупаться в иордани уже десятый год. Он верит, что освященная вода вернет ему зрение.

Для других купание - это вера в исцелениеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Дедушка нащупывает ступеньки ногами и медленно спускается в купель. Он окунается с головой, несмотря на недовольные вздохи супруги, которая переживает за него по другую сторону иордани.

«Я верю, что зрение вернется», - говорит 71-летний Виктор Кокорев.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Некоторые родители приобщали к крещенским купаниям своих детей. Для мальчиков холодная вода стала настоящим шоком. Но папы всегда рядом — поддержат и помогут.

Родители приобщали детей к моржеваниюФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После купания сыктывкарцы бежали со всех ног к палатке, чтобы переодеться. После они могли выпить сладкий чай, который для них наливали абсолютно бесплатно.

Для всех желающих наливали сладкий чайФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Напомним, что в этом году для горожан подготовили четыре купели. Они будут работать до самого вечера.