Бывший ведущий «Орла и решка» рассказал, сколько зарабатывает на своем блоге

Бывший ведущий шоу «Орел и решка» Евсей Ковалев сейчас находится в родной Воркуте. Там путешественник снимает собственный проект о жизни оленеводов. Выкроив свободное время в своем графике, он дал интервью газете «Моя Воркута», в котором рассказал, как попал на канал "Пятница" и что будет делать в ближайшее время.

Проект «Кругосветка»

1 ноября 2017 года Евсей уволился с работы и уехал путешествовать автостопом. Сейчас он признается, что в то время вед себя слегка самонадеянно.

- У меня был рюкзак на 45 литров. Путешественники поймут, что это – ничто. На него были привязана пакеты. В нем были ботинки, которым восемь лет. Мне их тетя купила. Джинсы с термобельем. Куртка, которую мне отдал друг и ушанка. В таком виде я зашел в туристический магазин, недалеко от мурманского вокзала. Меня там дядя спрашивает : «А ты куда?». «Ну, я на годик где-то в кругосветку». Он посмеялся, приготовил мне поесть и попросил еще раз подумать о моем решении. Он подобрал мне рюкзак, деньги на который мне добавил друг, купил его и пошел. Все, больше у меня денег не было, - вспоминает путешественник начало своего пути.

За время странствий воркутинец посетил 23 страны.

isnowshining Back to Lofoten.

- Я объехал примерно 23 страны: Скандинавия, большая часть Европы, ближнее зарубежье. Самым главным результатом я считаю свой блог. Но он не был самоцелью. Результатом он получился не из-за количества просмотров или моего заработка на нем, которого, кстати, не было, а из-за людей, которые посмотрели его и сказали «Я тоже так хочу!» Например, 11-летний казахский мальчик написал мне, что после просмотра моих роликов, он записался на курсы английского, чтобы потом путешествовать. После этого я подумал: «Все. Жизнь удалась»

Однако в путешествиях происходит всякое. Бывают случаи, когда у Евсея не было ни еды, ни воды.

- В один из таких моментов я наудачу поднял руку и остановился двухметровый, рыжебородый викинг на подержанной машине и отвез меня к себе домой. Мужик привез меня домой, где были его жена, три ребенка и собака. Просто незнакомого человека с улицы! Накормил, отогрел. Я потом гулял с их собакой, играл на пианино, мы сидели вечерами у камина, рассказывали истории из жизни, - вспоминает молодой человек.

Из экзистенциального

isnowshining День 1. На свободе!

За время кругосветки Евсей сделал простой, но очень важный для себя вывод.

- У меня было откровение, что путешествие ни в коем случае не должно быть побегом от проблем. В тот момент я задумался о кругосветке, потому что что-то не заладилось в моей настоящей жизни. Я подумал, что после путешествия все само собой разрулится. Нет! Путешествие должно быть осмысленным и даже если оно хорошо заканчивается, когда ты приезжаешь домой, твои проблемы тебя там ждут и готовы навалиться с новой силой, - теперь убежден путешественник.

«Орел и решка»

О проекте Евсею рассказала его подруга, а видео-заявку он отправил в последний момент, находясь при этом в московской кафешке.

- Я ни на что не рассчитывал. Когда идет речь о таком проекте, то максимум, что ты можешь сделать - это визуализация. Когда со мной связались продюсеры, что-то в этом мире повернулось нужным мне образом. Проект был сложившийся. Из него просто ушел ведущий, на его место взяли меня. Когда пришел я - человек без опыта, меня многому научили. На данный момент отснято и выпущено 16 программ. Решка – это самый свободный формат на телевидении. Он дает шанс раскрыться, показать себя. Но даже тут есть моменты, которые должны укладываться в рамки формата. Комментарии и критику не воспринимал серьезно, но один комментарий меня задел. В одной из групп, куда репостили новости про «Орла и решку», кто-то написал «Да какой же он воркутинец? Он уже давно здесь не живет». Тут мне стало обидно. Я же долго тут жил, пел гимн, все вокруг объездил. Вообще популярность – это для меня побочный момент. Я за ней не гнался. На улицах периодически узнают. Иногда проще о чем-то договориться в плане проектов.

Планы на будущее

Сейчас Евсей Ковалев готов все свое свободное время посветить исследованию Севера.

- Я наездился по южным странам. Но мне уже давно хотелось вернуться на север. Сейчас я максимально к этому близок. Далее хочу заняться мотивационными проектами. Ведь «Кругосветка» как блог была в первую очередь была одним из них. Это мне нравится, это мне близко. Моментами у меня это получается. Если сейчас буду выдавать нюансы, то будет неинтересно, но «Кругосветка» будет.

isnowshining День 2. На краю земли.

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