В Воркуте женщина упала с пятого этажа и выжила

В Воркуте поздним вечером женщина выпала с пятого этажа многоквартирного дома. По предварительным данным, она получила травмы различной степени тяжести, но осталась жива.

21 января около 22:00 жильцы дома №20а по улице Суворова в Воркуте стали свидетелями падения горожанки с большой высоты. Два парня занесли пострадавшую в подъезд и вызвали скорую.

- Как нам стало известно, женщина повредила позвонок.Также сообщают, что пострадавшая состоит на учебе в психиатрии, - рассказал очевидец инцидента в соцсетях.

Как рассказали в Минздраве по Коми, воркутинка лежит в травматологическом отделении Воркутинской больницы скорой медицинской помощи. Состояние горожанки врачи оценивают как удовлетворительное.

Фото: паблик «Хэлоу, Воркута!»

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