2019-01-24T14:29:56+03:00
Общество

Сыктывкарец, труп которого нашли на «Динамо», оставил предсмертную записку

В 2018 года возбуждено пять уголовных дел по факту безвестного исчезновения горожан
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из группы «Велопрогулки Сыктывкара»Фото из группы «Велопрогулки Сыктывкара»
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В 2018 года возбуждено пять уголовных дел по факту безвестного исчезновения горожан. Об этом рассказал начальник УМВД России по городу Сыктывкару Александр Спиридонов на специальной пресс-конференции, посвященной итогам работы за 2018 год.

Первое уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который ушел из дома и не вернулся. Позже его труп обнаружили с огнестрельным ранением. До сих пор проводится следствие. Второе дело связано с мужчиной, который пропал в Сыктывдинском районе. Тело до сих пор не обнаружено, оперативники подозревают криминальный след.

- Третье уголовное дело касается мужчины, который в сентябре ушел из дома. Позже его завернутый в полиэтилен труп нашли на «Динамо». Основная версия — суицид, потому что горожанин перед уходом из дома оставил предсмертную записку. Сейчас проводится дополнительная судебно-медицинская экспертиза, потому что на его теле обнаружили повреждение. Важно понять, перелом кости был получен до наступления смерти или после. Следственный комитет продолжает расследовать дело, - отметил Александр Спиридонов.

Четвертое уголовное дело связано с нашумевшим убийством Анны Нестеровой в ноябре. Пятое дело касается Антона Рязанцева, которого в последний раз видели на берегу Сысолы недалеко от центра «Югор». Мужчину до сих пор не нашли. С наступлением благоприятных погодных условий поисковые мероприятия возобновятся.

Александр Спиридонов рад, что в Сыктывкаре живут активные добровольцы Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Александр Спиридонов рад, что в Сыктывкаре живут активные добровольцыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Отдельно начальник отметил отличную работу волонтеров группы поиска «Лиза Алерт»:

- Когда начались поиски пропавшей Анны Нестеровой, буквально в течение дня ориентировки появились почти на каждом подъезде города. Добровольцы всегда на связи. Они готовы помогать и выезжать на обследование территории вместе с сотрудниками полиции. Это очень ценно! - похвалил волонтеров начальник УМВД по Сыктывкару.

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