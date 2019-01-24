Ориентировка на поиск тела сыктывкарки Анны Нестеровой отправлена в Архангельскую область

В Сыктывкаре продолжают искать девятерых пропавших без вести. Об этом рассказал начальник УМВД России по городу Сыктывкару Александр Спиридонов на специальной пресс-конференции, посвященной итогам работы за 2018 год.

В прошлом году в УМВД поступило 351 заявление о пропавших без вести, из них найдено 319 человек. Всего составлено 32 розыскных дела, а найдено 23 пропавших. Сотрудники полиции продолжают искать девятерых.

- Поиск тела Анны Нестеровой не прекращается. Установлены лица, совершившие убийство. Тело они скинули в реку. Мы проводили поисковые мероприятия совместно с МЧС. По течению вниз обследовали Сысолу почти до границы с Коми. К сожалению, тело еще не нашли. Пока поиск приостановили из-за погодных условий, как только лед растает — работы возобновят. Ориентировка также отправлена в Архангельскую область , - рассказал начальник УМВД по Сыктывкару.

Также до сих пор ищут четырех пропавших рыбаков, бабушку-грибницу, мужчину, которого видели в последний раз на трассе недалеко от дачного участка у садового товарищества «Находка», и молодого сыктывкарца, чье последнее зафикированное месторасположение - берег Сысолы недалеко от «Югора».

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