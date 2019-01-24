2019-01-24T16:56:19+03:00
Общество

В 2018 году в Сыктывкаре задержали 358 пьяных подростков

Рейды по продаже алкоголя несовершеннолетним помогают сдвинуть ситуацию к лучшему
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Цифры говорят о том, что рейды эффективны, считает Александр СпиридоновЦифры говорят о том, что рейды эффективны, считает Александр СпиридоновФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Начальник УМВД России по Сыктывкару Александр Спиридонов на специальной пресс-конференции, посвященной итогам работы за 2018 год, рассказал, к чему приводят рейды по продаже алкоголя несовершеннолетним.

- Цифры говорят о том, что рейды эффективны. За год провели 70 рейдов (52 за аналогичный период прошлого года). Всего выявлено 33 факта продажи алкоголя несовершеннолетним (8 за аналогичный период прошлого года). Как мы с вами видим, такая работа приносит результат. Мы не закрываем заведения, это некорректная формулировка. Мы лишь собираем материалы и привлекаем к административной ответственности, - отметил Александр Спиридонов.

Всего за 2018 задержали 358 несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки или находящихся в состоянии опьянения (306 за аналогичный период прошлого года). В этом году 72 подростка распивали алкоголь в общественных местах (65 за аналогичный период прошлого года). 106 несовершеннолетних гуляли по улицам в состоянии опьянения (82 за аналогичный период прошлого года).

Кстати, в этом году намного больше нарушителей комендантского часа - 1963 несовершеннолетних (1442 за аналогичный период прошлого года). Зато в 2018 году на 30% снизилось количество подростковых преступлений в ночное время.

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