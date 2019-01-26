В центре Ухты за женщиной гонялись четыре лошади

В центре Ухты местной жительнице пришлось убегать от четырех лошадей. О случившемся женщина рассказала в соцсетях.

Ухтинка шла на работу и на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Юбилейной встретила четырех лошадей. По словам горожанки, жеребец, который бежал впереди остальных лошадей, увидел в женщине угрозу и понесся прямо на нее. Ухтинке пришлось спасаться бегством. Она спряталась за угол ближайшего магазина, и лошади прошли мимо.

По словам ухтинки, четыре лошади были без наездников, их владельцев поблизости не было. Горожане, которые видели животных позже, рассказали, что за ними все-таки пришли хозяева и увели их из города.