2019-01-26T16:39:43+03:00
Общество

В Сыктывкаре мужчина упал с пятого этажа

После падения он дополз до подъездной двери и начал кричать
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Сейчас пострадавший находится в реанимацииСейчас пострадавший находится в реанимацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу, 26 января, в Сыктывкаре мужчина выпал из окна собственной квартиры на пятом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел сегодня утром в доме № 37 по улице Коммунистической. Мужчина выпал из окна собственной квартиры, которая находилась на пятом этаже.

Как передает БНК, сейчас пострадавший находится в реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливается, на место выезжали сотрудники полиции.

По словам очевидцев, мужчина был пьян. После падения он дополз до подъездной двери и стал кричать. Сразу после этого на место прибыли спасатели и криминалисты.

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