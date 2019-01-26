В Сыктывкаре мужчина упал с пятого этажа

В субботу, 26 января, в Сыктывкаре мужчина выпал из окна собственной квартиры на пятом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел сегодня утром в доме № 37 по улице Коммунистической. Мужчина выпал из окна собственной квартиры, которая находилась на пятом этаже.

Как передает БНК, сейчас пострадавший находится в реанимации. Обстоятельства произошедшего устанавливается, на место выезжали сотрудники полиции.

По словам очевидцев, мужчина был пьян. После падения он дополз до подъездной двери и стал кричать. Сразу после этого на место прибыли спасатели и криминалисты.