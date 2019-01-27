Гид по ЕГЭ-2019 в Республике Коми: про обязательные экзамены и бонусные баллы

На этой неделе и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова вместе с экспертами провела большое собрание для родителей одиннадцатиклассников. Глава ведомства рассказала об изменениях в ЕГЭ, новых условиях получения золотых и серебряных медалей, видах апелляций и о многом другом. На конференцию поступило больше 50 вопросов. Ответы на вопросы, которые не успели прочитать на собрании, опубликовали на сайте министерства. «Комсомольская правда-Коми» составила небольшой гид.

Про допуск к ЕГЭ

Решение о допуске к сдаче итоговых экзаменов принимает педагогический совет. Ученики должны полностью освоить учебный план (проще говоря, иметь оценки по всем предметам за год не ниже «тройки»). Ещё одно необходимое условие для допуска — «зачет» за итоговое сочинение (изложение).

Про сроки сдачи экзаменов

Если выпускник не смог сдать экзамен по выбору в последний резервный день из-за болезни, то написать его школьник сможет только в следующем году.

ЕГЭ, кстати, можно сдать и досрочно, в 10 классе. Разрешение на это дается, если школьник в полном объеме освоил все программы среднего общего образования (либо программы предметов, по которым сдает экзамены). Правда, сдать профильный уровень по математике раньше срока не получится: в 10 классе можно сдавать только базовый уровень. Поэтому, если ваш ребенок планирует поступать на направление, для которого требуются баллы за профильный уровень, то спешить не стоит.

Про новые обязательные предметы

Родители нынешних восьмиклассников, готовьтесь: в 2022 году, когда ваши дети будут сдавать ЕГЭ, в число обязательных экзаменов войдет английский язык. К 2022 году школы должны будут перейти на новые стандарты ФГОС. После этого перехода иностранный язык должны будут сдавать все.

Также к этому году, возможно, в число обязательных экзаменов войдет и история.

Про возможность сдать экзамены в другом регионе

ЕГЭ можно сдавать и не по месту прописки, в другом регионе или районе. Нужно только подать заявление на сдачу экзаменов до 1 февраля (включительно). Информацию о месте и времени сдачи ЕГЭ в других регионах или районах можно найти на сайте местных министерств или департаментов образования.

Кстати, ЕГЭ в России могут сдавать и иностранцы. Для этого нужно представить паспорт и справку, подтверждающую полное освоение всех образовательных школьных программ в текущем учебном году. При этом иностранные абитуриенты, если хотят поступать в российский вуз, могут и не сдавать ЕГЭ: для них предусмотрены особые экзамены.

Про бонусные баллы и сдачу ЕГЭ "автоматом"

Выпускники, которые в этом учебном году стали победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, могут не сдавать ЕГЭ по предмету-профилю этой олимпиады. То же правило распространяется и на членов сборной России, участвовавшей в международных олимпиадах.

Также, если ваш ребенок безупречно написал итоговое сочинение, некоторые вузы могут добавить за это до десяти бонусных баллов при поступлении.

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