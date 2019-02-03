Второй этап автогонок «Супершип» в Сыктывкаре: встречи со снежными брустверами и три переворота на крышу
Второй этап гонок «СуперШип», несмотря на неприветливые минус -20 °C за окном, состоялся и подарил зрителям весомую порцию адреналина. Переворот призванного фаворита Максима Кулешова в последнем заезде добавил работы судьям и стал интригующим аккордом гонки.
Второй заезд кубка по ледовым трековым гонкам «СуперШип» прошел на республиканском стадионе в субботу, 2 февраля. Он собрал 16 гонщиков из Сыктывкара и Кирова. Жители Вятки – опытные спортсмены, которые составили серьезную конкуренцию сыктывкарцам.
Кировчане составили серьезную конкуренцию сыктывкарцамФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Всего спортсмены должны были преодолеть четыре с половиной круга. Максимум в заезде выезжало по четыре машины, а не по шесть, как на первом этапе сезона в январе.
Несмотря на мороз зрители были добры и веселыФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Это решение было продиктовано погодными условиями. Из-за снежной пыли, которую бы поднимали шесть авто, судьям было бы сложно следить за хитросплетениями гонки и выносить правильные вердикты.
Судьи обсуждали каждый спорный моментФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Гонка подарила болельщикам много переживаний и ярких моментов. На девятом заезде оборвало привод на авто опытного спортсмена Николая Новожилова, и он выбыл из игры. Помогла дружеская поддержка в лице молодого гонщика Виталия Лебедева (22): его машина отбуксировала поврежденное авто.
Взаимовыручка - не пустое слово для гонщиковФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
На этом этапе, как и на первом январском, было три переворота машин или «ушей», как их называют сами гонщики. Уже на втором заезде потерял управление и влетел в снежный бруствер Руслан Панюков (9). Авто получило весомые повреждения, и спортсмен покинул гонку.
Уже второй заезд ознаменовался переворотомФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
На восемнадцатом заезде на своем авто перевернулся кировчанин Павел Анисимов (18).
Кировчанин Павел Анисимов перевернулся на одном из последних этаповФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Наконец, зрелищным переворотом ознаменовался завершающий этап «СуперШипа». Лидеры гонки – Максим Кулешов (5) и Сергей Шестобитов (24) – состязались за первое место, так как в общей сумме набрали равное количество очков.
Самая зрелищная часть гонок - переворот Максима КулешоваФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Борьба за первое место было ожесточенной. Гонщики шли ровно, и исход заезда никто не мог предугадать, если бы не ошибка, которую допустил Шерстобитов. На очередном повороте машина Кулешова вследствие удара соперника перевернулась, врезавшись в снежный бруствер. У авто вылетело переднее стекло, поэтому зрители вздохнули с облегчением, когда увидели, что со спортсменом все в порядке.
Гонщик получил бурные овации зрителейФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
- Судейская коллегия внимательно изучила следы, оставленные авто. По ним видно, что Шерстобитов ударил Кулешова. Может быть, видео в дальнейшем прояснит ситуацию детальнее, - отметил главный судья соревнований Виктор Сулимов.
Машина победителя гонки получила весомые поврежденияФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
Финальный переворот решил судьбу гонки. Первое место досталось Максиму Кулешову, второе – Сергею Шерстобитову, а третье – кировчанину Роману Мельникову (45).
Надо отметить, что представитель Вятки Роман Мельников, который на первом этапе только начал знакомство «со стихий льда и скорости» с переворота на крышу, показал серьёзную конкуренцию и занял третье место в этапе.
Следующий этап обещает стать не менее зрелищным, чем два предыдущих. Тем более, что состоится он в День защитника Отечества – 23 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU