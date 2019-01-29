В Коми с гастролями приедет Вятский симфонический оркестр

В столицу республики в начале февраля с гастролями из Кирова приедет Вятский симфонический оркестр имени В. А. Раевского. Музыканты выступят на сцене Театра оперы и балета Коми с концертной программой «Зимние грёзы». За дирижёрским пультом в этот вечер предстанет главный дирижёр оркестра лауреат международных конкурсов Константин Маслюк.

Гастроли Вятского симфонического оркестра в Сыктывкаре.За дирижёрским пультом 9 февраля 2019 года предстанет главный дирижёр оркестра лауреат международных конкурсов Константин Маслюк. Подробнее о концерте www.kp.ru/daily/26935/3985884/

Концертная программа Вятского оркестра 9 февраля станет премьерной. Будут исполнены такие образцы музыкального наследия, как «Вальс-фантазия» М. Глинки, Симфония №1 «Зимние грёзы» П. Чайковского. Так же в концерте прозвучит Концерт №23 Моцарта. Уникально, у слушателей в Сыктывкаре будет возможность познакомиться с Константином Маслюком еще и как с замечательным пианистом.

Ведущей программы в этот день станет лектор-музыковед Елена Преснецова.

Сегодня Вятский оркестр – коллектив, в составе которого 60 музыкантов, репертуар оркестра насчитывает более 300 программ.

Справка "КП-Коми"

Вятский симфонический оркестр по праву считают гордостью музыкальной культуры Вятского края. Коллектив, основанный в 1960 году в качестве любительского симфонического оркестра, в 2008 году получил статус симфонического оркестра Кировской областной филармонии, ныне Вятской филармонии.

С 2014 года оркестр носит имя Валерия Александровича Раевского, который с 1994 года был художественным руководителем и главным дирижёром оркестра. И с того же времени коллектив возглавляет лауреат международных конкурсов, доцент Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Константин Маслюк. В качестве дирижёра К. Маслюк сотрудничал с симфоническим оркестром Московской консерватории, камерным оркестром «Московия», камерным оркестром МТКЦ П. Слободкина, симфоническим оркестром Северной Осетии, камерным оркестром Новгородской филармонии и японским оркестром «Arts Chamber Orchestra».

Сегодня Вятский оркестр – коллектив, в составе которого 60 музыкантов, репертуар оркестра насчитывает более 300 программ.