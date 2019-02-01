Алексей Чернов: «Сажать надо с уважением к ремеслу»

В Замоскворецком суде Москвы по делу Гайзера гособвинитель заявил ходатайство о проведении повторной судебно-оценочной экспертизы стоимости 100% акций ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» и 98% акций ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат».

Переоценка птицефабрики

Прокурор Борис Непорожный аргументировал ходатайство тем, что проводивший оценку предприятий эксперт Александр Гомазинов на стадии слушаний дела в суде внес дополнения в свое заключение о стоимости предприятий.

Гособвинитель предложил поручить проведение экспертизы специалистам, входящим в ту же в саморегулируемую организацию оценщиков, членом которой является Гомазинов, пишет БНК.

Согласно обвинительному заключению, оценка «Птицефабрика Зеленецкая» в 2009 году благодаря действиям подсудимых была занижена, и по этой заниженной оценке предприятие выбыло из государственной собственности, перейдя под контроль офшорной компании, подконтрольной Александру Зарубину. Следствие посчитало, что Фонд поддержки инвестиционных проектов Коми приобрел «Сыктывкарский промышленный комбинат» с большой переплатой также благодаря необъективной оценке предприятия.

Так, 100% акций «Птицефабрики Зеленецкой» компанией «Оценочно-риелторский дом», связанной с бывшим зампредом правительства Коми Константином Ромадановым, были оценены в 1,08 млрд рублей, в то время как эксперт Гомазинов посчитал, что птицефабрика по состоянию на декабрь 2009 года в действительности стоила 3,3 млрд руб. Оценка Гомазиновым «Сыктывкарского промышленного комбината» оказалась на 64 млн рублей ниже той цены, по которой фонд приобрел это предприятие.

В суд эксперт Гомазинов вызывался четыре раза для объяснений по своему заключению по оценке акций птицефабрики и промкомбината. Несмотря на многочасовые допросы эксперта, вопросы у подсудимых и их защитников к нему остались. Подсудимый Валерий Моляров в домашних условиях проверил расчеты Гомадинова и обнаружил в них ошибки, которые привели, по словам Молярова, к завышению стоимости птицефабрики не менее чем на 800 млн рублей.

Пьяный оценщик

Бывший замглавы Коми Алексей Чернов заявил, что заметил двойной учет одного из финансовых показателей «Зеленецкой», что привело к завышению стоимости на 614 млн рублей.

Адвокат Вера Мартынова, защищающая бывшего гендиректора Фонда поддержки инвестпроектов Коми Игоря Кудинова, провела частное расследование. Они уличила эксперта в том, что он в суде сообщил недостоверные сведения о наложенных на него дисциплинарных взысканиях в его оценочной деятельности. Мартынова даже привела сведения, касающиеся поведения эксперта в быту, рассказав случай, когда сотрудники ГИБДД задержали Гомазинова при управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Когда Гомазинов был задержан автоинспекторами, он несколько раз пытался сбежать.

Против повторной экспертизы

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер возражал против повторной экспертизы.

- Своим ходатайством сторона обвинения признала фактически, что 3,5 года занималась тем, что сочиняла для общественного мнения какой-то пресловутый ущерб, распространяя ложные сведения о мнимой стоимости птицефабрики и Сыктывкарского промышленного комбината. Еще в январе 2016 года я заявлял отвод этим экспертам. К экспертам, которые делали оценку сыктывкарских молокозавода и хлебокомбината, у нас не меньше вопросов. К предложенным гособвинителем кандидатурам у нас нет никакого доверия, - заявил Гайзер.

Подсудимый Алексей Чернов просил назначить повторную экспертизу в любом государственном экспертном учреждении. В своем выступлении бывший чиновник поднял тему репутации всех участников судебного процесса, напомнив, что дело слушается в открытом судебном заседании. Подсудимый посетовал, что ему не дают возможности допросить нескольких свидетелей или огласить их показания, чтобы опровергнуть версию следствия о существовании казны ОПС. По его словам, половина свидетелей признались, что в их показаниях использованы формулировки следователей, что свидетель Демьян Москвин подробно рассказал, кто его инструктировал, как отвечать на вопросы в суде.

- Сажать надо с уважением к ремеслу, - вывел мораль Чернов.

Он поддержал позицию Гайзера, что оценочную экспертизу должно проводить государственное учреждение.

Имущество останется под арестом

Московский городской суд 28 января оставил без изменений решение Замоскворецкого суда Москвы о продлении ареста имущества обвиняемых по делу в отношении бывшего руководства Коми, сообщили «7x7» в пресс-службе суда.

Имущество фигурантов дела и их родственников останется под арестом до 27 мая 2019 года.

Таким образом, суд продлил арест квартиры, машиноместа и дачного домика с участком в местечке Дырнос под Сыктывкаром, а также квартиру и машиноместо в Москве, принадлежащие супруге Гайзера.

В списке арестованного имущества также — доли в гостинице «Авалон» в Сыктывкаре, которая, по словам гособвинения, принадлежит компании «Отель Сервис», подконтрольной бывшему замглавы Коми Алексею Чернову, и имущество его бывшей супруги — земельные участки в Ленинградской области. У бывшей супруги Чернова арестованы два коттеджа, гостевой и дачный дома. Гособвинение просило продлить арест квартиры супруги бывшего главы Коми Владимира Торлопова в Сыктывкаре и ее долей в двух земельных участках.

У сожительницы и дочери предпринимателя Валерия Веселова под арестом их автомобили, а у бывшего руководителя Фонда поддержки инвестпроектов Коми Игоря Кудинова арестовали автомобили супруги и сына, а также квартиру последнего в Стрельне под Санкт-Петербургом.

У предпринимателя Льва Либензона под арестом машиноместо в Москве, а у секретаря предпринимателя Александра Зарубина (следствие считает его организатором преступного сообщества) Жанны Алексеевой — доля в компании «Центр К» стоимостью 25 млн рублей.

Арестованы и акции «Саровбизнесбанка» стоимостью 13 млн рублей, и акции на 177 млн рублей этого же банка, принадлежащие офшорной компании.