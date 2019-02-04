Сыктывкарца, на которого могут завести уголовное дело за спасение женщины, допросили дознаватели

18-летнего сыктывкарца Яна Касперавичуса, который спас женщину в центре Санкт-Петербурга, дознаватели допросили в качестве свидетеля. О новом витке дела, где герой в одночасье стал преступником, порталу «Комсомольская правда в Коми» рассказал отец и адвокат Яна — Виктор Касперавичус.

- Сегодня, 4 февраля, Яна допросили о телесных повреждениях, которые он нанес горожанину Глухову, спасая женщину. Со слов дознавателя, дело ушло в прокуратуру для утверждения обвинительного акта. При этом мы подали заявление о рассмотрении дела в особом порядке и ходатайство об ознакомлении с материалами уголовного дела. Но до настоящего времени ничего этого делано не было, - рассказал Виктор Иванович.

До 21 января дело расследовалось по статье УК РФ 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Несмотря на то, что в материалах имеется заключение судебно-медицинского эксперта о том, что Яну причинен тяжкий вред здоровью, дело в Следственный комитет не передали. А 21 января молодого человека и его отца ознакомили с постановлением о переквалификации дела на статью 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

- То есть дознание усматривает, что горожанин Глухов с сожительницей просто шел по улице, а на него без причины напали. Затем якобы мужчина, отмахиваясь ножом, случайно поранил Яна. То есть на Яна могут возбудить дело за неправомерные действия со всеми вытекающими последствиями, - отметил адвокат.

Напомним, что 4 августа 18-летний сыктывкарец Ян Касперавичус ценой своего здоровья спас прохожую от вооруженного мужчины в Санкт-Петербурге. Парень получил удар ножом, но предотвратил нападение. Новость облетела соцсети и сделала юношу героем северной столицы. Спустя полгода над молодым человеком нависла неожиданная угроза. Следствие встало на сторону агрессора, напавшего на женщину.

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